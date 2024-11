Laura Di Marco: “Recargado”

El mundo libertario, pero -lo más curioso- también el kirchnerismo, incluso muchos de sus periodistas filo “K”, coincidieron en que Javier Milei tuvo una de las mejores semanas desde que arrancó su gobierno hace ya 11 meses. Hoy tenemos a un Milei recargado.

Todo arrancó con la falsa profecía del golpista pochoclero “Pepe” Albistur, que grabó este verano un video bastante abominable sugiriendo que Milei caía en Semana Santa.

Es que esta semana parece que se les alinearon los planetas: el riesgo país bajó a menos de 800 puntos, el dólar MEP perforó los 1100 pesos, subieron los bonos soberanos, la brecha cambiaria es, de apenas, del 10%, lo que los hace soñar con levantar el cepo.

Y el efecto Donald Trump y Elon Musk como frutilla del postre. Milei logró su ansiada foto Recargado.

Por si fuera poco, el presidente fue distinguido y recibido por Trump en su residencia de Mar a Lago y después disertó en La Florida ante inversores, en una convención conservadora, en la residencia privada del presidente electo.

El kirchnerismo está que arde. ¿O algunos ya la están “viendo”, como dirían los libertarios? Esto por ejemplo pasó en el stream kirchnerista Blender:

"Cogidos":

Hace 80 años Freud decía que todo chiste tiene su base en la verdad. Es decir que, aunque sea bullying, es obvio que el plantel joven K está mareado. Otro que parece que la está viendo es Omar Maturano, el sindicalista de La Fraternidad. Un ex duro. “Por mí, que privaticen todo, siempre y cuando el capital privado sea humanizado”, dijo.

La batalla cultural del gobierno de Milei avanza a toda velocidad. Recargada. Después de la ratificación de la condena a Cristina Kirchner por la Cámara de Casación, avanzaron frenéticamente con una seguidilla de medidas. Parece que es ahora o nunca.

Por ejemplo avanzó con la resolución para quitarles la jubilación de privilegio tanto a Cristina como a Amado Boudou. ¿Es sostenible en el tiempo jurídicamente esta quita? Tal vez no, pero es un golpe político.

Otro guiño de la batalla cultural es haber retirado el busto de Néstor Kirchner de una oficina de la Anses. Y las fotos de Evita de las oficinas públicas.

El mantra de la batalla cultural libertaria, que Macri no pudo o no supo hacer llevar adelante es: los edificios públicos son de todos los argentinos, no de una facción que pretende representar al todo. Pero ojo, que en el Palacio de Hacienda hay un busto, ¿sabés de quien? ... ¡De Milei!

Hay mucha gente gente contenta con esta semana recargada de buenas noticias. El peligro es que el poder te maree. El peligro es creer que este momento va a ser eterno. Y ya sabemos cómo les fue a los que bailaban al compás de un Cristina eterna.

