Lospennato apuntó contra el gobierno nacional por tildar al Pro de “amarillos fracasados” y se distanció de Adorni.

A días de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, la candidata cabeza de lista de Propuesta Republicana (Pro), Silvia Lospennato, le respondió al presidente Javier Milei, quien calificó a su partido de “amarillos fracasados”, y, además, marcó sus diferencias con Manuel Adorni, de La Libertad Avanza (LLA): “No le escuché ninguna propuesta”.

"De Adorni me diferencian muchas cosas: la primera es que yo tengo muchas propuestas para la ciudad de Buenos Aires y a él no le escuche ni una. Lo escuché repetir los méritos de haber bajado la inflación, pero el 18 de mayo no se define ningún tema que esté alineado con la política nacional. En octubre sí“, sostuvo la diputada en diálogo con Joaquín Morales Solá por LN+, y sumó: ”Lamentablemente no lo escuché hablar de propuestas legislativas. Algunos hablan de cargos ejecutivos, el 18 se eligen legisladores. Además, ¿los porteños quieren que se pase la motosierra por la Ciudad y se deje de hacer obra pública? Todos los días me piden más, no menos. Lo mismo con la educación y jubilados".

A su vez, Lospennato se refirió al slogan de campaña de LLA “libertad o kirchnerismo” y dijo que es erróneo porque “a los porteños no les falta libertad”. “Esta Ciudad es un emblema a nivel nacional. Somos respetuosos y celebramos nuestra diversidad”, remarcó.

La candidata contestó a las declaraciones que el Presidente realizó durante el acto de cierre de campaña del oficialismo nacional, en donde afirmó que Pro está peleando por el cuarto lugar de cara a las elecciones. Al respecto, la diputada señaló: “Qué triste es que alguien que necesitó de los votos amarillos para llevar este año y medio de gobierno, y para tomar decisiones difíciles, trate a ese aliado fiel que lo bancó de ‘amarillos fracasados‘. Nosotros somos un partido liberal, democrático y republicano, y creo que el Presidente se va a llevar una sorpresa”.

🗣️ "Qué triste es que quien necesitó de nuestros votos nos llame 'amarillos fracasados'".



La candidata a legisladora Silvia Lospennato cuestionó los ataques del Presidente luego del respaldo del PRO en el Congreso.



Asimismo, Lospennato se diferenció de la lista de Leandro Santoro y explicó: “Estoy segura de que la mayoría de los porteños está de acuerdo con nuestra propuesta de aumentar las penas a trapitos porque son extorsionadores, pero no me imagino a su bloque haciéndolo, sino más bien creándoles un sindicato. En la Legislatura queremos impulsar multas para quienes rompen los espacios públicos. No me imagino a su bloque cobrándose una automulta, porque generalmente son ellos cuando se manifiestan. Ese es el problema de que Santoro gane la elección”.

Horas antes, la candidata había desmentido versiones difundidas por tuiteros de Milei en las que afirmaban que la diputada consideraba declinar su postulación por pedido de Mauricio Macri. Sin apuntar directamente contra sus rivales de La Libertad Avanza, Lospennato le pidió a los votantes que no se confundan y remarcó que no la acobardan las mentiras de “un puñado de mentirosos”.

“Están muy nerviosos circulando mentiras sobre Mauricio y sobre mí. Nos vemos este domingo 18 en las urnas. Porque la verdad se defiende hasta el final y a millones de ciudadanos decentes no nos acobardan un puñado de mentirosos”, escribió Lospennato en su cuenta de la red social X, y remató: “Estoy más convencida que nunca de que vamos a ganar”.