Luis Brandoni, furioso con los gremios aeronáuticos: “Debemos ponernos firmes frente a estas canalladas”

El actor Luis Brandoni nunca es indiferente a la realidad de la Argentina y una vez más opinó sobre los principales temas de la actualidad: el conflicto aeronáutico, la clase magistral de Cristina Kirchner y las últimas declaraciones que dejó el Papa Francisco.

En un día cargado, tras una medida de fuerza por parte de los gremios aeronáuticos que afectó a más de 37.000 pasajeros, Brandoni fue categórico: “Son gremios peronistas que están tratando de dañar a un gobierno no peronista, no es más que eso”. En diálogo con Mesa chica, por LN+, el actor de Esperando la carroza enfatizó en que “buscan hacerle la vida imposible al Gobierno” y pidió: “Debemos ponernos firmes frente a estas canalladas que están cometiendo, frente a esta indisimulable actitud de perjudicar al gobierno que está al frente del ejecutivo”.

Consultado sobre cómo ve la actualidad del país, dijo que observa “una situación muy difícil”, pero que muchas personas se encuentran esperanzadas. “Las cosas pareciera ser que se pueden ir enderezando, creo que hay gente importante en el gobierno que está haciendo las cosas bien”, agregó.

En esa línea, el también actor de la serie NADA le envió un mensaje al presidente Javier Milei: “Debería tener un poco más de cuidado con su lenguaje, no me gusta escucharlo decir cosas tan acidas como que los que no votaron en contra del veto son unos ‘degenerados fiscales’. No son palabras de un presidente de la Republica, no es así, no es necesario ese lenguaje, al contrario. Lo que es necesario es dar en cada día un ejemplo de cordialidad, de que estamos en una pelea muy grande, en una situación muy complicada en el que necesitamos agredirnos lo menos posible y el ejemplo lo tiene que dar el presidente de la república”.

Y llamó a la reflexión: “Deberíamos hacerle saber al Presidente que necesitamos que su lenguaje sea cordial, de amigos, no de enemigos. Los que no pensamos como el no somos enemigos. Yo hay cosas en las que no coincido, pero no soy un enemigo suyo, quiero que lo sepa. No lo voté, por otras razones”.

En cuanto a la exvicepresidenta Cristina Kirchner, que este viernes dio una presentación en una universidad del conurbano bonaerense en la que atacó al jefe de Estado, Brandoni opinó que “debe estar preocupada porque le habla a menos gente de la que le gustaría que la escuchara”.

En la vereda contraria, y en miras a la cadena nacional del domingo por parte de Javier Milei, en la que dará a conocer el presupuesto 2025, el actor destacó: “Vamos a tener la oportunidad de ver cómo un presidente expresa el presupuesto nacional, con qué lenguaje para que lo podamos entender todos, puede ser muy atractivo”.

Por último, fue consultado sobre las declaraciones del Papa Francisco en el cierre de su gira por el sudeste asiático y Oceanía y destacó sus dichos sobre el régimen de Nicolás Maduro, al que definió como “dictadura”. “Muy delicado lo que ha dicho y significativo. No debe haber podido decirlo de otra manera que con la claridad con que lo dijo”, planteó Brandoni.

Al igual que sobre la posibilidad de que visite la Argentina, plan que el Papa no descartó, el actor dijo: “Más allá de las diferencias que podamos tener, acá se lo quiere, es un orgullo para los argentinos que tengamos un Papa compatriota y me gustaría que el pueda ir a visitar su patria donde tienen sus raíces”.

