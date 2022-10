Luis Majul casi abandona el estudio de LN+ al leer el último comunicado de La Cámpora: “Me voy a enojar y me voy a ir”

escuchar

El diputado nacional y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, pidió ayer, durante el acto por el Día de la Lealtad en Plaza de Mayo, una suma fija para los trabajadores, apuntó contra el FMI y le respondió a la CGT: “Quieren bancas, pero cuando hay que votar no están”.

En este sentido, el periodista Luis Majul lo criticó en duros términos, apuntó contra el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner por “creerse Perón” y citó un comunicado de la organización camporista publicado en Twitter en el que se refería a las elecciones de 2023. “¿Y Máximo Kirchner quién sería? ¿Juan Perón? Basta por favor, me voy a enojar y me voy a ir”, dijo indignado el conductor del noticiero 8.30 AM, un poco en broma y un poco en serio, durante el pase con el programa Buen día Nación de Luis Novaresio.

En el acto principal por el Día de la Lealtad Peronista, Máximo Kirchner dijo que “el macrismo destrozó al Estado, rompieron algo que al pueblo le había costado mucho construir” y planteó la necesidad de un bono de “suma fija” porque “los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos”.

La reacción de Luis Majul al leer el comunicado de La Cámpora

Además, este martes la organización que conduce el diputado emitió un comunicado por las elecciones presidenciales de 2023. “Tenemos que salir adelante para ofrecerle a la sociedad argentina en 2023 un proyecto de país que realmente la interprete, la contenga y la proteja. Sin odio. Con amor. Con dignidad y con fortaleza”, decía el posteo acompañado de un video donde se ven pies sumergidos en las fuentes de la Plaza de Mayo, emulando el 17 de octubre de 1945.

“Parece una composición de tercer año de la escuela secundaria. Chicos, están gobernando”, se ofuscó Novaresio. “El acto de ayer pudo haber sido el lanzamiento de Máximo Kirchner con vistas al 2023, porque yo interpreté eso”, agregó Marina Calabró.

“Les podemos avisar que Cristina Kirchner, Alberto Fernández, los sindicatos y la Cámpora están gobernando desde hace tres años”, ironizó Novaresio. En este punto, Majul dijo que el mensaje de Máximo Kirchner apuntó contra las centrales sindicales y estuvo dirigido “para Alberto Fernández que no resolvió nada”.

Máximo Kirchner y Andrés Larroque Archivo

Pero Novaresio insistió con que ve “un anacronismo y una disgregación” en cada acto oficialista. “Y un detalle, ellos gobiernan. Ayer lo veía al presidente al aire libre, como un hombre descuidado, ni siquiera se le acerca un asesor que le diga ‘esto no da’”, agregó.

Y afirmó: “Es un anacronismo eso de llenar las plazas de gente. Insisto, si tuviera que titular diría que lo de ayer fue anacronismo y disgregación, la coalición que gobierna solo está cuidando su partido”.

