Día de la Lealtad, en vivo: el minuto a minuto de los actos del peronismo

escuchar

11.41 La CGT contra La Cámpora: “Que tienen ellos para ocupar más cargos que nosotros en la conducción del Partido Justicialista”

La ruptura de la CGT se percibe en el escenario. Sin representantes del moyanismo, comenzó el acto con un vídeo que evocó el 17 de octubre del 45. Abrió Sebastián Maturano, de la Juventud Sindical, con un discurso contra La Cámpora. “Que tienen ellos para ocupar más cargos que nosotros en la conducción del Partido Justicialista”.

El video que abrió el acto de la CGT en Obras

11.19 Armando Cavalieri: “Es necesario revalidar esa confianza en las urnas y que surja un líder”.

En el ingreso al estadio de Obras Sanitarias por el acto que realiza la CGT en el Día de la Lealtad, Armando Cavalieri, jefe del Sindicato de Comercio (SEC) desde 1986, dejó una dura advertencia al Gobierno. “Se perdió toda la confianza. Es necesario revalidar esa confianza en las urnas y que surja un líder”.

Cavalieri tiene 86 años y consiguió el mes pasado su décimo mandato consecutivo al frente del SEC, uno de los más numerosos del país. Revalidó su poder hasta 2026 al superar a Ramón Muerza en las urnas.

El triunfo de Cavalieri le permitirá el año que viene quedarse con la Federación Nacional, que nuclea a todos los gremios mercantiles del país y que reúne a 1.200.000 afiliados. Además, conservará el control de Osecac, la obra social del gremio que es una de las más grandes del país con más de dos millones de beneficiarios. Su compañero de fórmula fue Carlos Pérez, señalado como su posible sucesor.

11.09 Día de la Lealtad: Camioneros colgó una bandera en el Cabildo

La concentración en Plaza de Mayo liderada en parte por el gremio de Camioneros ocupó los alrededores de la Casa Rosada. Más temprano, los gremialistas colgaron una bandera argentina con la leyenda “camioneros”, y el escudo Peronista en frente de la fachada del Cabildo. Alrededor de las 12 se espera una mayor concentración que se desplase por Diagonal Sur, para realizar el acto por el Día de la Lealtad en la plaza de la república.

El gremio de Camioneros colgó una bandera en el Cabildo

10.42 El secretario de la CTA, Hugo Yasky, dijo que no tiene diálogo con el Presidente: “No tengo idea por qué Alberto no nos convoca”

El secretario de la CTA, Hugo Yasky, se refirió esta mañana a la incorporación de las nuevas ministras al gabinete del Gobierno y sostuvo que “[Raquel] Olmos es una mujer que no tiene experiencia en el ambiente laboral”. Asimismo, señaló que el presidente Alberto Fernández no les consultó antes de tomar esa decisión: “Cuando se toman estas medidas suelen consultarnos a las centrales sindicales y en este caso el Presidente no lo hizo”.

En diálogo con Radio 10 el exsecretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) criticó la falta de comunicación con el Jefe de Estado. “No tengo idea por qué Alberto no nos convoca”, dijo y agregó: “Hace rato que no lo veo al Presidente, no tengo diálogo reciente”.

Hugo Yasky junto a Alberto Fernández Santiago Filipuzzi - Archivo

Por otro lado, habló sobre las tomas de propiedad privada en el sur y cómo el Estado desalojó a las personas y encarceló a cuatro mujeres. “Comparto en todo los términos los motivos de renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, se están tomando malas decisiones con respecto a los mapuches”, aseveró y continuó: “Entiendo que hay que tomar medidas amargas en el terreno económico, pero nunca voy a entender y aceptar que detengan a 4 mujeres por defender sus tierras”.

Por último, fue consultado sobre la existencia de un poder “real” en el Gobierno y consideró: ”No se si el poder real es de Alberto Fernández, siento que hoy en la Argentina gobierna un frente que tiene distintas caras y tiene que construir una alianza aún más fuerte con los sectores populares”. Y concluyó al respecto: “Nunca hubo unidad, nosotros queremos construirla, para que la fuerza sindical expresa rebeldía para marcar un camino que sirva para resolver los problemas de los sectores populares”.

10.20 Carlos Acuña, uno de los líderes de la CGT, candidateó a Sergio Massa para 2023: “Me gustaría que sea candidato”

El cotitular de la CGT, Carlos Acuña dijo esta mañana que “personalmente” querría al ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato a presidente en las elecciones de 2023. Antes de ingresar al estadio de Obras Sanitarias de Núñez, Acuña manifestó: “El nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, está haciendo las cosas bien y calmó un poco las aguas. Es mucho mejor que los otros economistas que tuvimos anteriormente”.

"Me gustaría que sea candidato". Carlos Acuña, de la CGT, respaldó a Massa para la presidencial de 2023

Consultado desde su auto sobre su candidato para el año que viene el también secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) dijo: “Queremos ver quiénes son los candidatos primero y en función de eso nos arreglaremos y veremos a quién vamos a apoyar”. Sin embargo, postuló a Massa como su predilecto: “Me gustaría que Sergio Massa sea candidato, porque es un hombre joven con muchas ganas y está demostrando que no fue cómodo lo de él y agarró este fierro caliente”.

10.14 El mapa de las movilizaciones y actos en la Ciudad

12.00 Concentración en Diagonal Sur y Belgrano con movilización a la Plaza de Mayo. Por unidad nacional con justicia social. CTAA, ATE.

16.00 Concentración en: 9 de Julio y Corrientes, 9 de Julio y Avenida de Mayo, y 9 de Julio y Avenida Belgrano. Luego, se movilizarán a la Plaza de Mayo. CGT Moyanista, CTA, CTAA, PJ Bonaerense, La Cámpora, FdT.

Habrá una concentración en las inmediaciones de Plaza de Mayo por el día de la lealtad peronista Ciudad de Buenos Aires

09.00 El oficialismo llega al Día de la Lealtad dividido en tres actos y sin el Presidente

La Cámpora y Moyano pedirán al Gobierno en Plaza de Mayo una suma fija para asalariados y ayuda a indigentes; los movimientos sociales criticarán al FMI, y la CGT irá a Obras Sanitarias. No serán actos “opositores”, juran y reiteran sus organizadores. Pero lo cierto es que, más allá de los matices internos, en las distintas movilizaciones oficialistas en recordación del Día de la Lealtad –que no incluirán en ningún caso al presidente Alberto Fernández– habrá “reclamos concretos” de cambios en la política económica, al calor de una inflación que parece no tener freno, y reclamos sociales que se multiplican.

07.00 Otra crisis de identidad y lealtad sacude al peronismo y al país. El análisis de Claudio Jacquelin

Con la sabiduría del Viejo Vizcacha, Perón resolvió el interrogante que carcomía a sus seguidores y que tendía a ponerle un corsé ideológico-político. “Peronistas somos todos”, dijo para absolver las contradicciones. Aunque nunca logró saldarlas y siempre estallan cuando su poder está en crisis. Como ahora.

Así, la multiplicidad de actos por el Día de la Lealtad que se realizarán hoy no es la manifestación del serio conflicto interno que atraviesa al oficialismo, sino el síntoma más evidente de los problemas irresueltos y las amenazas sin disipar que cada sector del oficialismo enfrenta.

Kristalina Georgieva lo puso en palabras hace solo 72 horas: la interna peronista complica las cosas porque hay sectores que demandan gastos que no se pueden pagar, dice la traducción real y no la formal.

La directora gerente del FMI es el verdadero sostén de Sergio Massa, que, a su vez, es la última esperanza de los que no la quieren a Georgieva ni al organismo que ella dirige ni lo que ambos exigen, pero los necesitan. Contradicciones demasiado agudas para el cristicamporismo nac&pop, que pone el guiño hacia la izquierda mientras su gobierno dobla hacia la derecha y al Fondo.

En el albertismo redivivo, pero no revivido, celebran ese conflicto identitario, sobre todo de La Cámpora, para ponerle aderezo a una disputa que solo tiende a profundizarse.

“La Cámpora hizo echar a un ministro heterodoxo que le pulseaba al FMI [por Martín Guzmán] para imponer uno que expresa y responde como nadie al Fondo y a EE.UU. Por eso, atraviesa una crisis de identidad tan grande que a sus líderes solo les queda volver a la posición fetal y resguardarse en Cristina”, dice con ironía (y algo de rencor) uno de los funcionarios que mejor interpretan y más hablan con el Presidente.

Hace hoy exactamente tres años, en plena campaña presidencial, Fernández había renunciado a toda autonomía al prometer en la celebración del Día de la Lealtad que él nunca más se iba a pelear con Cristina. Aunque ella lo peleara a él. Como nunca dejó de hacerlo.

La novedad de este nuevo Día de la Lealtad es que Fernández y Fernández de Kirchner pueden decir que no están peleados solo porque no se lo dicen el uno al otro. Y no se lo dicen porque no se hablan. Y no se hablan porque si se hablaran se dirían cosas que los harían pelear. Tal vez, definitivamente.

Para leer el análisis completo hacer click aquí.

LA NACION