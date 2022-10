Gran hermano 2022, en vivo: el minuto a minuto a de todos los participantes en la casa

escuchar

12.23 | Gran Hermano 2022, en vivo: cómo ver online el reality las 24 horas

Si bien el programa se emitirá todas las noches, por la pantalla de Telefe, también hay una opción para seguir el minuto a minuto de lo que pasa con los participantes. El reality se puede ver durante las 24 horas y de manera gratuita, vía streaming a través de la plataforma Pluto TV. “No habrá secretos en la casa más famosa. Estará disponible en el canal 141 a partir de este lunes 17 de octubre”, anunciaron desde la cuenta oficial de Twitter del canal en Latinoamérica.

El reality se emitirá en vivo durante las 24 horas. Twitter: @PlutoTV_LATAM

12.12 | El accidente de Thiago Medina en Gran Hermano

La convivencia entre 18 desconocidos que son vistos durante las 24 horas no es fácil. Muchas manos en un solo lado pueden generar algunos conflictos y precisamente, ya se registró uno: el primer accidente culinario. Thiago se quemó con una olla en la que cocinaba Walter “Alfa” Santiago. Este le reprochó y le dijo: “No hay que tocar la cocina” y explicó que “estaba reposando ahí y tomó temperatura...”. Sin embargo, el joven se justificó y sostuvo que “no estaba reposando, sino que estaba prendido.

El accidente de Thiago Medina en Gran Hermano

11.59 | Una participante de Gran Hermano se cansó de las cámaras, se bañó desnuda y lanzó un pícaro comentario

Algunos participantes ya le perdieron la vergüenza a la exposición y particularmente a las cámaras que funcionan durante las 24 horas. Una de ellas fue Mora Jabornisky, quien decidió bañarse desnuda a diferencia de sus compañeras. “En plena ducha dije... ‘¿Vos viste la cámara lo que es?’ Tipo, hay una cámara y vos ahí. Dije ‘se va a la pu*a’, me saqué todo y me bañé. Me terminé bañando en bolas, bol*da. El que quiera mirar, que mire”, manifestó.

Mora Jabornisky es una de las participantes del reality captura de video

11.48 | El look de Wanda Nara y el pícaro comentario de Robertito Funes Ugarte

La empresaria fue la encargada, junto a Robertino Funes Ugarte, de acompañar a los participantes a la puerta de la casa. Como era de esperarse, su presencia no pasó desapercibida. Lució un osado vestido negro con transparencias y recibió un particular halago su coequiper de la noche. “Wanda está muy elegante”, dijo el periodista, con un especial énfasis en la última palabra, ya que desde hace varias semanas la vinculan sentimentalmente con L-Gante.

El look de Wanda Nara en Gran Hermano 2022

11.39 | Thiago compartió su historia en la casa de Gran Hermano y se emocionó hasta las lágrimas

Desde el primer momento, Thiago Medina se convirtió en uno de los favoritos de la gente. Trabaja en el Mercado Central y también es cartonero. Reconoció que, si ganaba, iba a utilizar el dinero para mejorar la comodidad de la casa para los seis hermanos, de diez que son, que viven con él. Con la emoción de la nueva experiencia que le toca vivir, contó su historia dentro de la casa y no pudo evitar derramar algunas lágrimas: “¿Quién iba a pensar que hoy estoy acá y hace dos semanas juntaba cartón? Trabajaba por unos pesos y ahora mirá... Tengo miedo de despertarme y que sea un sueño nomás”.

Thiago contó su historia y se emocionó hasta las lágrimas

11.15 | Quiénes son los participantes de Gran Hermano

El lunes arrancó una nueva edición de Gran Hermano por la pantalla de Telefe y 18 participantes ya pusieron en práctica sus tácticas y estrategias para ganar no solo el premio millonario, sino también popularidad. Ellos son Juan Ignacio “Nacho” Castañares Puente, Lucila Belén Villar, Walter “Alfa” Santiago, Mora, Maximiliano Giudici, Constanza Romero, Agustín Guardis, María Laura Álvarez, Tomás Holder, Juan Reverdito, Martina Stewart Usher, Daniela Celis, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Thiago Agustín Medina, Romina Uhrig, Alexis Quiroga y Juliana Díaz.

Los 18 participantes comenzaron la convivencia en la casa de Gran Hermano (Captura video Telefe)

11.15 | Comenzó una nueva edición de Gran Hermano

Una nueva edición de Gran Hermano llegó esta semana a la pantalla de Telefe bajo la conducción de Santiago Del Moro. De a poco salen a la luz las estrategias de los participantes y las polémicas en torno a ellos no tardaron en aparecer.

Santiago del Moro es el conductor de la nueva edición de Gran Hermano (Foto: Captura de video) captura de video

LA NACION