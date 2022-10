Día de la Lealtad: Máximo Kirchner pidió una suma fija para los trabajadores

escuchar

El diputado nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, dio un discurso con críticas a su propio gobierno y a la CGT, que en un acto anterior reclamó lugares en las listas. También apuntó contra Mauricio Macri y contra los grupos de extrema derecha que amenazaron de muerte a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Kirchner apuntó contra la gestión en dos oportunidades. La primera, cuando dijo que “el tema de la deuda” no está resuelto. “La Argentina necesita un respiro. Los vencimientos van a ser un ancla para cualquier candidato”, manifestó. “¿Vieron ustedes algo de esa deuda en sus barrios?”, preguntó a la gente en Plaza de Mayo.

El diputado fue el principal orador. En otro tramo de su discurso le pidió al Gobierno no defraudar a los trabajadores, y a ellos, que tengan firmeza en las paritarias. Para ellos reclamó una suma fija.

En el acto por el Día de la Lealtad Peronista, Máximo dijo sobre el macrismo: “Destrozaron el Estado, rompieron algo que al pueblo le había costado mucho construir”, dijo. “Ese daño -por la deuda con el FMI- que muchos denunciamos que se produciría si ganaba Macri. Finalmente, sucedió en nuestro país”, agregó. Además, planteó la necesidad de un bono de “suma fija” porque “los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos”.

En un escenario montado frente a la Casa Rosada y acompañado por Axel Kicillof, Pablo Moyano y Andrés “Cuervo” Larroque, Kirchner comenzó: “Qué lindo que es cuando las compañeras cantan más allá de los nombres, qué lindo que es escucharlos cantar con esperanza”. Y continuó: “Quiero agradecer a cada compañero de las organizaciones sociales, políticas y culturales que me honran con la posibilidad de estar hoy hablando con ustedes”.

Además, el diputado del Frente de Todos fue contra el expresidente, Mauricio Macri y se remontó a 2015. “Dijimos que Macri no contaba con un plan de gobierno, sino un plan de negocios”, planteó.

“Muchas veces se dice que fue Néstor [Kirchner] el que canceló la deuda con el FMI y la verdad es que la cancelaron los 45 millones de argentinos que, aun con necesidades, pagaban sus impuestos para sacar el país adelante”, sostuvo.

Criticó la relación con el FMI

En alusión a cuando renunció a la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados, señaló: “Muchos hablan de me voy o me quedo, pero cuando hay que poner convicciones nadie lo hace. Debía respetarse el desendeudamiento”.

Y siguió: “Esa deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI, de otros 60 mil millones con los acreedores privados… Yo les quiero preguntar: ¿Ustedes vieron esa deuda en sus barrios? Nada. Lo que hubo fue nada. Nos han dejado una cuenta que es impagable de la manera que está organizada. Como presidente de bloque entendí que la palabra empeñada, que la historia nuestra debía ser respetada”.

“El tema de la deuda no está solucionado, la curva de vencimientos que tiene el país para cualquier candidato es un gran problema”, dijo, y agregó: “La Argentina necesita un respiro, no necesita lecciones de economistas arcaicos”.

“El señor Toto Caputo, gran tomador de deuda en favor de antiguos empleadores, ese mismo señor, su familia y su hermana son los mismos que financian a grupos de extrema derecha que amenazaron a la dos veces presidenta y vicepresidenta de muerte”, denunció, sobre el exsecretario de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo.

“La denigración a la que el poder mediático y económico a quien no piensa o demuestra docilidad ante sus intereses es la práctica que venimos viendo”, sentenció. También le respondió a la CGT, que pide lugares en las listas. “Cuando tienen una banca y se necesita que voten en contra de los fondos buitres no se sabe donde están”, advirtió.

“Por ahí alguno escucha que el tema de la deuda está solucionado, pero no está solucionado. La curva de vencimientos que tiene nuestro país para cualquier candidato que aspire a ser presidente es un verdadero problema, pero cuando se planteaba esto nos decían ‘no importa’. Así, nunca podremos planificar el país que deseamos. Si el estado no puede planificar, menos van a poder planificar las familias argentinas. La Argentina necesita un respiro, no lecciones de economistas de ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos”, expresó Kirchner.

En el último tramo, Máximo se refirió a los dichos de Macri, que dijo hace unos días que la sociedad argentina había fracasado. “Es un maleducado. El que fracasó fue él, no la sociedad que lo votó”, advirtió.

Pidió un bono de “suma fija” para los trabajadores

Máximo Kirchner, además, planteó la necesidad de una “suma fija” porque “los trabajadores están esperando que dejen de traicionarlos”.

“Quiero agradecerles y decirles que nuestros trabajadores, quienes ganan menos, aparte de su paritaria que recuperaron durante el gobierno de Néstor Kirchner, también necesitan una suma fija que los saque del ahogo al que están sometidas sus familias”, reclamó el diputado frentetodista.

Y explicó: “Los trabajadores aceptaron durante la pandemia un descuento en sus salarios porque entendieron que era la mejor manera de contribuir con la patria”.

