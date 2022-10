Luis Majul: “La corrupción mata y la inoperancia también”

En su habitual columna de opinión en La Cornisa, Luis Majul destacó en LN+ lo sucedido en el operativo en el partido Gimnasia-Boca, que terminó con una persona fallecida, y aseguró que Sergio Berni debería presentar su renuncia. “El jefe de la policía bonaerense no puede decir que no es responsable de lo que hace la policía bonaerense”, apuntó.

A continuación, la columna editorial completa de Luis Majul:

Si tuviera un mínimo de coherencia, Sergio Berni debería renunciar. No poner la “renuncia a disposición”. Renunciar. En forma indeclinable. El jefe de la policía bonaerense no puede decir que no es responsable de lo que hace la policía bonaerense.

Y si tuviese un mínimo de honestidad intelectual, Axel Kicillof debería poner la cara, pedirle que se vaya, y admitir su responsabilidad por la represión indiscriminada que el jueves provocó un muerto y varios heridos. Entre otros, el camarógrafo de TyC Sport, a quien un policía del gobernador le disparó a quemarropa. Entre otros, a una persona que podría llegar a perder la visión del ojo, como consecuencia de un balazo de goma.

Pero el gobernador se escondió, y Berni les echó la culpa a sus subordinados. No son idóneos. Carecen de integridad. Son hipócritas y cínicos. Son un verdadero desastre. Y lo peor es que se creen los mejores del mundo.

La corrupción mata y la inoperancia también. El editorial de Luis Majul

Escuchá y mirá con atención este spot que apareció en 2020 el 2 de agosto en La Política Online.

Spot 2020.

Humo. Del más tóxico. Como el humo de los gases lacrimógenos que hicieron un desastre en la cancha de El Lobo. ¿Por qué Kicillof no lo echa? ¿Por qué la Cámpora no lo menciona al gobernador ni al ministro en sus comunicados tan hipócritas y complacientes? ¿Por qué un tipo que se considera con una estatura moral superior, cómo Pablo Echarri, escribe un repudio tan genérico y no nombra ni Kicillof ni a Berni, ni a Cristina, ni a Aníbal Fernández ni al presidente?

El tuit de Pablo Echarri. Twitter: @echarripablo1

¿Aparatos de seguridad del Estado? ¿Tan miserable se puede ser? ¿Tan cobarde, se puede ser, Pablito Echarri? Y lo mismo hay que decir sobre el comunicador nacional y popular Martín Peiretti, quien, al mejor estilo Jorge Rachid, salió a limpiar la imagen de Kicillof, con este tuit de vergüenza:

El tuit de Martín Peiretti. Twitter: @MartnPeiretti1

¿Por qué Cristina no dijo ni mu? ¿Qué es lo que hace intocable a un ministro de Seguridad tan incompetente? ¿Será porque después de contaminar la escena del crimen de Alberto Nisman, Berni se guardó secretos que podrían perjudicar a la vice? ¿Será por qué conoce a la familia desde hace más de 40 años y un día podría levantarse y hablar con la misma liviandad de la que habló para referirse al presidente?

Es curioso ¿no? Desde que Axel y Berni asumieron, hace ya mas de tres años, hubo cuatro muertos por violencia en el fútbol. Pero Kicillof todavía se llena la boca diciendo que el de María Eugenia Vidal fue el peor gobierno de la historia de la provincia. Los datos dicen otra cosa. Dicen que durante gestión anterior, los homicidios bajaron un 36%, los secuestros extorsivos un 50% y que se jugaron más de 550 partidos con público visitante, sin víctimas y sin barrabravas.

Pero parece que para el gobernador es más importante acusar al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de hacerse el guapo con los alumnos que toman escuelas de la ciudad.

Mientras el gobernador, el ministro, la policía el club y la AFA se echan la culpa entre sí, el mundo nos sigue mirando como un país exótico, donde siempre puede suceder algo peor.

Matt Damon explicó el fútbol argentino.

Pero la definición de ineptos, inútiles, inoperantes, hipócritas y cínicos vale para quienes ocupan los lugares en la Nación también. Están tan desintegrados, tan desentendidos de la inflación, de la inseguridad, el narcotráfico y la corrupción, que no pueden terminar de solucionar un problema, cuando les aparece otro, y otro más grande, y luego otro más.

Ahora mismo, por ejemplo, el gabinete de ministros parece haber implosionado. El jueves, mientras el presidente (el presidente de un país con el 100% de inflación anual y casi la mitad de sus habitantes por debajo de la línea de la pobreza) asistía a la Fiesta de la flor en Escobar, la proyección de 1985 y el posterior debate con estudiantes; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabet Gómez Alcorta ratificaba su renuncia indeclinable, por “graves violaciones a los derechos humanos” contra las detenidas por ocupar terrenos que no son suyos en Villa Mascardi. Pareció un chiste de humor negro.

Porque el operativo de Aníbal Fernández en Villa Mascardi, lejos de cumplir con el pedido de la jueza, resultó un fracaso. Es decir: permitió que los jefes de la denominada (RAM) Resistencia Mapuche Ancestral escaparan, a través de las montañas.

Como sea, Gómez Alcorta expresa a una buena parte del gobierno, junto con el ministro Juan Cabandié, el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa y el número dos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Luis Pilquimán, quien fuera detenido cuando transportaba, con su camioneta, algunos elementos de defensa para la gente del RAM.

ARCHIVO-. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabet Gómez Alcorta ratificaba su renuncia indeclinable. Ignacio Sanchez

¿Qué tiene en la cabeza Gómez Alcorta? Ni más ni menos que lo que dijo el 30 de julio de 2017, en su condición de abogada de Facundo Jones Huala, cuando justificaba el uso de armas prohibidas y el ingreso ilegal de su cliente al Estado de Chile.

Se supone que a la ministra de la Mujer la va a reemplazar quien le sigue en el escalafón, la exsenadora nacional María Cristina “Marita” Perceval. Sería, en la cabeza del presidente, una buena manera de compensar a Cristina. Parece que Perceval es muy amiga de la vice, y que eso le permitiría a Alberto entonces colocar, en reemplazo del ministro de Trabajo Claudio Moroni, a su sucesor natural, un K de la primera hora, Marcelo Belloti, cuyo nombramiento ya habría sido acordado con los gordos de la CGT. Moroni renunció porque está enfermo. Necesita poner toda su energía en la recuperación.

No hay un dato científico que permita asegurar que se enfermó porque los chicos grandes de La Cámpora lo volvieron loco, pero si yo fuera el Cuervo Andrés Larroque y tuviera un rasgo de humanidad, le pegaría un llamado, después de su último ataque.

Zabaleta vuelve a Hurlingham porque los chicos grandes de La Cámpora le quieren arrebatar su “territorio”. El intendente interino, Gabriel Selci, le tomó el gustito al cargo. Se trata de un municipio demasiado importante como para que Máximo Kirchner lo deje pasar.

Victoria Tolosa Paz es la candidata del presidente para reemplazar a Zabaleta en Desarrollo Social, pero si Cristina la llegara a vetar, el presidente podría optar por Ariel Sujarchuk, exintendente de Escobar, expresidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable y actual secretario de Economía del Conocimiento, a quien le adjudican estar ahora demasiado cerca del ministro de Economía Sergio Massa.

A esta hora, medio gabinete está pensando en cómo irse del gobierno. La otra mitad está rezando para que Alberto y Cristina se junten o hablen por teléfono, para terminar de consensuar los cambios.

La última experiencia fue traumática. Terminaron designando en economía a Silvina Batakis, y el dólar blue se disparó a más de 300 pesos.

Fuentes irreprochables sostienen que:

· Cristina no le va a dejar al presidente hacer lo que se la antoja.

· Máximo está desentendido del gobierno y busca refugio en la provincia.

· El hijo de la vice considera que las elecciones nacionales ya las tienen perdidas y que hay que blindar Buenos Aires para no terminar como en diciembre de 2015.

· Massa está pidiendo garantías a Cristina y a Máximo para que no lo sigan esmerilando.

· El ministro de Economía presentaría, en los próximos días, un plan de congelamiento de precios, para jugar su última carta, en el intento de bajar la inflación.

Mientras siguen jugando a su “internita”, todos los días aparecen nuevos datos sobre corrupción, pobreza y situaciones que jamás hubiéramos imaginado que pasarían en la Argentina.

En minutos vamos a compartir con vos un informe de Luis Gasulla. El título lo dice todo: La presta nombre de Lázaro Báez. La utilizaron para lavar una parte de 1.600 millones de pesos. En un reportaje exclusivo a la mujer que fue usada y lo denuncia ante la Justicia.

Además, Agustina Girón va a presentar El 0.50 en La Matanza. Un viaje al olvido y al abandono. Y Silvina Martínez te va a hablar del ministerio de la Mujer, una gestión que gasta mucho y hace poco.

Pero a falta de estadísticas oficiales, confiables, acaba de conocerse, por un informe de la BBC Mundo, un dato estremecedor. Escuchá bien: entre julio de 2020 y el mismo mes de 2021, más de 60 mil personas decidieron emigrar definitivamente de la Argentina. Esto, según Border Periodismo, el sitio de María Julia Oliván, equivale a 60 personas por día.

Aunque es muy difícil reconstruir la información, se sabe que el principal destino de quienes se van es España, seguido por países vecinos como Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, y cerca de un 5% emigraría a los Estados Unidos. Los argentinos que emigran, en general, son los mejores preparados. Los jóvenes que sienten que no tienen ningún futuro. Y que están hartos de tanto humo y de tanta mentira.