Luis Majul: “¿Qué festejan?”

En su clásica columna de LN+, Luis Majul se refirió al acto que encabezará Cristina Kirchner en Plaza de Mayo. Además, desmenuzó el panorama electoral en los principales frentes, a menos de tres meses de las PASO. Según su análisis, las encuestas sostienen a Horacio Rodríguez Larreta como el candidato con mejores posibilidades de llevarse la elección.

¿Qué festejan? El 25 de Mayo de 1810 no puede ser, porque hoy es el día de la patria. ¿Celebrarán la asunción de la presidencia de Héctor J Cámpora, “el presidente que no fue”, el títere de Juan Perón, en 1973?Porque, por más que quieran manipular la historia, tampoco tendrían nada para festejar.

¿Festejan la asunción de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, después de la negativa de Carlos Menem para competir en la segunda vuelta? Ah. Parece que es eso. Espero que quiénes son arrastrados no por sus convicciones, sino por la fuerza de platita, se enteren, hoy, para qué van a la plaza. Por lo pronto, a nosotros, los que pagamos nuestros impuestos, esta jodita nos sale 300 lucas. Sí, así como escuchás: el equivalente a 300 luquitas verdes.

Igual, tampoco tendrían mucho para celebrar, porque en términos descriptivos, estarían conmemorando otro experimento fallido: Néstor primero, y Cristina después, habían venido a hacer una revolución, en representación de millones de argentinos que habían gritado: “¡Que se vayan todos!” Y están terminando así:

Con un 95 por ciento de los argentinos rechazando el actual gobierno, del que son arte y parte.

Con una inflación que viaja hacia el 9 por ciento en mayo y el 150 por ciento anual.

Con casi tantos pobres como en diciembre de 2001.

Con la educación y la salud públicas y la seguridad mínima, en el nivel más bajo del que se tenga memoria.

Ayer, el pícaro del mayordomo de Cristina, Oscar Parrilli, se olvidó de incluir, en la cuenta de los años felices del kirchnerismo, el desastre que empezó en diciembre de 2018, y que todavía no termina.

Estos tipos, igual que José Stalin, quieren borrar de las fotos a las criaturas que ellos mismos crearon, mientras prometen para el futuro lo que no pueden cumplir hoy, cuando manejan más del 70 por ciento de las cajas de la administración. Desde el PAMI hasta Aerolíneas Argentinas.

Igual, aunque vos no lo creas, ellos tienen, todavía, la esperanza de que pueden ganar las elecciones de este año. Nosotros no lo descartamos por completo. Hoy, en la interesante columna que publicó Carlos Pagni en LA NACION, titulada “Un culto a la personalidad que no logra disimular el fracaso” aparece Wado de Pedro diciendo: “A Javier Milei o Patricia Bullrich le ganamos”

También confirma la teoría que nosotros planteamos en su momento: Joaquín de La Torre, al pedirle a Larreta que se baje, estaría expresando el deseo de Mauricio Macri, quien no lo quiere como presidente, y al mismo tiempo no resigna el liderazgo del Pro, ni la pretensión de controlar a Patricia.

Los resultados de la última encuesta de SYNOPSIS, la consultora de Lucas Romero, no parece coincidir con los deseos de Macri, de Bullrich y de Milei. Estas son sus conclusiones:

Larreta se impondría en la interna para presidente de Juntos por el Cambio, en todos los escenarios.

Ganaría con el 44 por ciento de los votos, contra el 40 de Bullrich y el 9.4 por ciento de Manes.

En un mano a mano, Larreta obtendría hoy el 53.2 contra el 43.9 por ciento.

El 26.2 por ciento votaría a Juntos por el Cambio, mientras que el 24.6 lo haría por el Frente de Todos.

Con Larreta como candidato a presidente, Juntos ampliaría su ventaja sobre el Frente y ganaría en todos los escenarios de segunda vuelta.

Obtendría el 46.1 por ciento de los votos contra el 39.1 Massa y el 40.3 por ciento contra el 38.5 en un ballotage contra Milei.

Siempre según el mismo trabajo, con Bullrich, Juntos obtendría el 37.2 por ciento en primera vuelta y perdería en la segunda contra Milei, quien sacaría 38.1 por ciento.

Nosotros no sabemos cómo terminará la elección. Nos terminamos de curar de espanto en agosto de 2019, cuando 9 de cada 10 encuestas decían que Macri perdería las PASO por un par de puntos, y luego arrasaría en la primera vuelta, sin necesidad de ballotage. Todo puede suceder. Y depende mucho de quienes sean, al final, los candidatos. Hoy, tal vez, Cristina dé una pista más, para bendecir a la marioneta que más le gusta.