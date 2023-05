La pregunta de Debora Plager que hizo reaccionar a Horacio Rodríguez Larreta en LN+: “Nunca lo hice, si quieren grábenme”

escuchar

Horacio Rodríguez Larreta fue entrevistado este martes por los periodistas de LN+ en los estudios del canal y brindó importantes definiciones, entre ellas, la de asumir un compromiso público e indeclinable de “no criticar jamás” a un integrante de Juntos por el Cambio durante la campaña electoral. “No lo he hecho nunca y jamás lo voy a hacer”, dijo tras las controvertidas declaraciones del senador Joaquín De la Torre, quien pidió que “Larreta se baje” de su candidatura presidencial en beneficio de Patricia Bullrich.

En este sentido, el jefe de gobierno porteño prometió no agredir ni hablar mal de nadie de su mismo espacio, luego de una pregunta de Débora Plager, quien lo consultó sobre si no creía que “la confrontación interna debiera ser con ciertos niveles de acuerdo para evitar que se vayan los votos a otro candidato”, algo que descolocó al precandidato.

“Disculpame, en eso no somos todos los mismo; a mi jamás me has escuchado ni un solo comentario negativo respecto de alguien de Juntos por el Cambio, nunca lo hice y si quieren grábenme, les dejo mi compromiso”, afirmó Rodríguez Larreta.

“Jamás he criticado ni voy a criticar a nadie de Juntos por el Cambio. No me siento identificado con esto de la pelea dura, al revés. Soy alguien de la acción y del hacer, estoy acá para contarles a los argentinos cómo voy a bajar la inflación, cómo vamos a pelear contra la inseguridad, cómo hicimos para mejorar la lectura y la comprensión de texto de los chicos”, propuso y agregó: “Acción, estoy para eso, no estoy para pelear y mucho menos para discutir. No lo he hecho nunca y voy a seguir con mi actitud de transformar la Argentina y mejorar la vida a la gente: busco resultados, no me engancho con pelear”.

En este punto, Novaresio le preguntó si De la Torre le había pedido disculpas y si las aceptaría, y el precandidato presidencial dijo que no se las había pedido, que siempre “acepta las disculpas” pero que eso “no quiere decir que esté de acuerdo con los agravios y las peleas: llevamos 80 años de peleas, agresiones y violencia, ¡Basta!”, respondió.

“¿Y la descalificación del presidente Alberto Fernández?”, preguntó Majul en relación a las declaraciones del mandatario quien pidió que “no le entreguemos el poder a los que manejaban el PAMI cuando [René] Favaloro se suicidó”, responsabilizándolo de alguna manera por la trágica decisión que tomó el prestigioso cirujano.

“Fue una canallada lo que hizo el Presidente. Lo dije con todas las letras: esa es la Argentina del pasado. La Argentina del agravio, la calumnia y de decir cualquier disparate durante una campaña, total no importa, bueno basta. Esa Argentina nos llevó a este resultado, mirá donde estamos: frustración, fracaso, inflación. Eso es consecuencia de la Argentina de la violencia. Basta, demos vuelta la página y vamos a la Argentina de los hechos”, respondió.

Para Horacio Rodríguez Larreta, la educación es prioridad

Cuando terminó el pase entre los programas de LN+ y Horacio Rodríguez Larreta y Luis Novaresio quedaron mano a mano para la entrevista, el periodista le preguntó si tenía “un plan de shock” para estabilizar la Argentina en el caso de que fuera presidente. “Hay un plan para todo: para la revolución educativa, un plan para la revolución de la seguridad que los argentinos tienen miedo y pánico, hay un plan de desarrollo para sacar el país adelante, dentro del cual hay que estabilizar, pero dentro del marco del desarrollo, no alcanza con una medida, esto no se soluciona solo con la estabilización”, argumentó.

Y prosiguió: “Hay que estudiar la historia. Por ejemplo el Plan Austral, fue un plan de estabilización exitoso porque bajó la inflación pero no había un plan de desarrollo. Y al año tuvimos inflación de vuelta. Aprendamos de nuestra historia. Voy a bajar la inflación y vamos a dejar de gastar de más, no se puede seguir sosteniendo el déficit. Y voy a dejar de emitir, la emisión genera inflación acá y en la China. Y tercero, independencia del Banco Central, el gobierno no le va a ir a pedir más plata cada vez que quiera gastar de más”.

“¿Nombrarías a un economista de la oposición en el Banco Central?”, preguntó Novaresio. “Primero, voy a ser el primer presidente economista de la historia Argentina; segundo, por supuesto que nombraría a un economista prestigioso más allá de su pertenencia política, lo importante es su capacidad técnica”.

Sobre el final, anticipó su plan para “duplicar las exportaciones” en 6 años. “Es un plan realista, vamos a ir producto por producto y país por país: el mundo necesita alimentos, gas y petróleo, litio y cobre, hay una oportunidad enorme y la vamos a aprovechar”.

