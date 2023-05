escuchar

No sabía si debería llamar a esta columna “Máximo Peligro” o “Máximo: Nene de Mamá”.

¿En qué país del mundo, sólo por ser hijo de una 2 veces presidente, votada (o como ella dice, condenada y con inhabilitación perpetua) está autorizado a señalar con el dedo a quién es bueno, quién es malo, quién tiene que ir como candidato o quién no tiene que ir como candidato?

Un título de Clarín en este momento dice; Tras la advertencia de Máximo; Scioli y Agustín Rossi aceptan el desafío y arman sus propias listas para las PASO.

¿Advertencia de quién? ¿Con qué autoridad Máximo Kirchner puede advertir a alguien? ¿Cuáles son sus pergaminos? ¿Cuáles son sus méritos? ¿Cómo llegó a ser diputado nacional?

¿Cómo se convirtió en el jefe de la bancada del Frente de todos? ¿Quién lo autoriza a decir quién debe ser candidato o no? ¿Cuál es su autoridad moral, trayectoria y gestión, para decir “me gusta este ministro de Economía o no me gusta este ministro de Economía”? ¿Quién es Máximo Kirchner para enseñar a los que apoyan al Fondo y a los que critican al Fondo? ¿De dónde viene esa autoridad?

Máximo Kirchner en el acto de Cristina Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata Santiago Hafford - LA NACION

Sólo en países muy, muy, muy atrasados, ser hijo o pariente “de” te autoriza o te da alguna autoridad política. Y una cosa más, como ahora Wado de Pedro, el verso de que Máximo es una persona reflexiva, que piensa, que mira más allá y que es capaz de trazar una línea y plantear la idea de hacia dónde tiene que ir un país, está loco, es una engaña pichanga; no tiene idea de dónde está parado.

Ideológicamente y desde el punto de vista del puro sentido común, hace mil años, Máximo, además de ser un nene de mamá, por la posición que le da, es un peligro, es un máximo peligro.