Luis Majul se refirió al posible candidato a reemplazar a Martín Guzmán: “Axel Kicillof dejó una herencia explosiva”

Luis Majul apuntó este lunes por la mañana contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y aseguró que su gestión en el Ministerio de Economía, entre 2013 y 2015, dejó una “herencia explosiva”. En el pase entre los programas de LN+ 8:30 AM y Buen Día Nación, con Luis Novaresio, los conductores debatieron sobre la crisis de precios que se vive en el país y analizaron el futuro de Martín Guzmán, actual titular de la cartera económica, que de acuerdo a la información trascendida en los últimos días, podría tener los días contados y ya hay nombres que suenan para reemplazarlo.

“¿Cuál es la discusión en materia económica en el día de hoy? Si sigue Guzmán o no. Es un detalle. Cambiar un ministro de Economía no es fácil”, apuntó el periodista rosarino y se preguntó: “Si ponés un ministro, ¿va a ser uno como Guzmán, que no toma decisiones en materia de política interna?”.

Débora Plager, por su parte, explicó que si el eventual sucesor en la cartera de Economía lo pone La Cámpora, se mencionaron dos nombres: la exdiputada Fernanda Vallejos y el gobernador Axel Kicillof.

En tono irónico, Novaresio aseguró que la posible designación de Vallejos tiene que ser “un chiste”. “Yo no tengo información, pero voy a seguir lo que digan ustedes. No es verdad que Fernanda Vallejos puede sonar como nombre en el Ministerio de Economía, me están haciendo un chiste”, dijo. “Qué se yo..”, se limitó a responderle el conductor de 8:30 AM.

“No quiero dejar de remarcar lo que dice Débora. Se está hablando de veras de Fernanda Vallejos”, aseguró Majul y dijo que puede llegar a tratarse de una opereta contra el mandatario bonaerense. También recordó cómo fue su gestión durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, que culminó en diciembre de 2015, luego del ballotage que le dio la presidencia a Mauricio Macri frente a Daniel Scioli.

Axel Kicillof fue ministro de Economía desde 2013 hasta 2015 (Foto: Archivo) Archivo

“El único arte que tenía es que no se notaba mucho, pero rompió todo y dejó una herencia explosiva. Asintomática, decían algunos, pero explosiva”, remarcó el periodista. Kicillof llegó a ser ministro de Economía tras una breve carrera como funcionario del Gobierno. En 2011, fue designado subgerente general de Aerolíneas Argentinas y ese año también fue nombrado director de Siderar en representación de las acciones que el Estado argentino posee en dicha empresa a través de la Anses.

Luego fue secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo e integró el organigrama de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación que encabezaba, por aquel entonces, Hernán Lorenzino. Finalmente, Cristina Kirchner lo designó ministro de Economía el 18 de noviembre de 2013. Durante su gestión se lanzaron programas como el plan Progresar, orientado a los jóvenes; Precios Cuidados, diseñado para intentar contener la suba de precios; y el programa de cuotas Ahora 12. También se dio durante esos años el acuerdo con la firma Repsol por la expropiación de YPF y el lanzamiento del PRO.CRE.AR Bicentenario, que proveía créditos para la construcción de viviendas.