Eduardo Feinmann sorprendió a Jorge Lanata: le organizó la despedida de soltero en vivo con Los Sultanes

Cuando faltan menos de dos semanas para el casamiento de Jorge Lanata con su novia Elba Marcovecchio, sus compañeros de radio Mitre encabezados por Eduardo Feinmann le organizaron una despedida de soltero “sorpresa” que incluyó cotillón y la presencia en en los estudios de la banda Los Sultanes del ritmo.

La celebración transcurrió durante el pase de los programas que ambos periodistas conducen por la mañana de radio Mitre y fue anticipada la semana pasada por Feinmann. En ese momento, Lanata solo pidió: “No me pongan en bolas en el baúl de un auto y me lleven por Palermo con cara enharinada”.

Eso finalmente no ocurrió y este lunes, entre tema y tema de Los Sultanes, la banda famosa por su hit “Estoy saliendo con un chabón”, Lanata reveló algunos pormenores de la organización de la boda que se realizará el próximo 23 de abril en el Dok Haras situado en el partido de Exaltación de la Cruz. “Es todo un gastadero de guita fenomenal”, se quejó el flamante novio.

La despedida de soltero de Jorge Lanata en el pase con Eduardo Feinmann en Mitre HD Captura de YouTube

“Está fresco hoy para que me lleven a Palermo, me voy a c… de frío”, bromeó el periodista al principio del pase, antes de que Feinmann le preguntara: “¿Cómo estás viviendo estos últimos días de soltero Jorge?”. La respuesta provocó carcajadas entre los participantes de la charla.

“Y… es todo un quilombo porque estamos terminando de organizar las cosas, ayer estuvimos armando las mesas con los invitados, quién se sienta con quién, y finalmente las armamos”, confió Lanata y agregó: “Es todo un gastadero de guita fenomenal”. Y además “la ‘corporación’ Marcovecchio compró 32 cajas de cotillón, no sé que vamos a hacer con tanto cotillón, se lo vamos a regalar al Circo de Moscú”, añadió el conductor de Lanata sin filtro.

Los compañeros de Jorge Lanata en Mitre le organizaron una despedida de soltero Gentileza radio Mitre

Después de que sonara el tema “Pluma gay” que Los Sultanes interpretaron en el estudio donde Feinmann conduce Alguien tiene que decirlo, Lanata recibió una torta de regalo en el living de su casa, desde donde transmite su programa. “Hay que sacarle una foto antes de que se la lastren”, comentó.

“Jorge, te vamos a llevar a Los Sultanes a la fiesta”, propuso la locutora María Isabel Sánchez, a lo que el periodista respondió: “Íbamos a ser 50 invitados y ahora somos 143, así que me da lo mismo que vengan”, ironizó.

“Íbamos a ser 50 invitados y ahora somos 143", Lanata sobre la cantidad de personas que asistirán a su boda con Elba Marcovecchio Foto: Movil Press

La semana pasada, Elba adelantó que está “a full” con los preparativos del casamiento y reveló que lucirá un diseño de Gino Bogani, un vestido se lo está haciendo “sobre el cuerpo”. Además, contó que no hará cambio de ropa y que Lanata le prohibió revelar más detalles: “Jorge tiene todo listo pero me tiene terminantemente prohibido contar [su look] así que no me van a meter en problemas”.

Sobre el final del pase entre Feinmann y Lanata, luego tocar el hit “Chupete”, conocido por el estribillo “Agente, agente, arrésteme pronto”, Los Sultanes comentaron que siguen trabajando en fiestas y casamientos, que hace algunos años realizaban siete presentaciones por noche y que no tuvieron trabajo durante un año y ocho meses por la pandemia de Covid.

El líder de la banda creada en 1992, Adrián “Cocker” Léxica, presentó además un nuevo tema, titulado “Marcianos”, cuya letra trata sobre la historia de un hombre que engaña a “la patrona” diciéndole que lo abdujeron los extraterrestres.

“Era la despedida de soltero que te merecías, Jorge”, lo despidió Feinmann a todo ritmo. “Gracias, les agradezco que hayan evitado lo de atarme a un árbol, esto estuvo bastante más civilizado”, cerró Lanata.