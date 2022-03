Luis Majul, por la crítica de Máximo Kirchner a los porteños: “Es un ignorante, un bruto y un mentiroso”

Las declaraciones Máximo Kirchner en las que acusaba a los porteños de “votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura” generaron una fuerte respuesta del periodista Luis Majul, que caracterizó al diputado nacional como “ignorante, bruto y mentiroso”.

Los dichos del referente de La Cámpora e hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner enunciados durante el acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia provocaron malestar en algunos sectores de la sociedad y fueron analizados en el pase de programas que conducen Majul y Luis Novaresio por LN+.

“Sostengo que el kirchnerismo solo puede hacer política destruyendo al oponente, y ayer hubo dos imágenes: primero, Andrés Larroque, ministro de la Provincia que, traducido, le dice al Presidente, ‘callate que tenés el 4 % de los votos’; y Máximo Kirchner que le dice a los porteños ‘ustedes encubren la dictadura’; esta es la más clara traducción de esta historia”, consideró Novaresio, quien está al frente el programa Buen día Nación.

El periodista se refirió así a las declaraciones del ministro de Desarrollo bonaerense, quien sostuvo que “el Presidente estaba en un espacio político, después fue jefe de campaña de un espacio que en la elección en la provincia de Buenos Aires sacó cuatro puntos”. Larroque completó además: “Fue después convocado por Cristina, se sumaron distintos actores, y se definió la candidatura de Alberto”.

“Como porteño a mi me ofende”, dijo Majul en relación a las expresiones de Máximo. “Primero me ofende porque es un ignorante y un bruto. Segundo, porque es un mentiroso y tercero, porque nos vincula con la dictadura a todos y muchos de nosotros estuvimos laburando y haciendo lo que había que hacer sobre todo cuando empezaba la democracia”, agregó.

“Y Máximo Kirchner, mentiroso y sesgado serial, ¿qué hizo?”, preguntó el conductor del noticiero 8.30 AM. “¿Qué hicieron Cristina Fernández y Néstor Kirchner durante la dictadura? Yo lo sé, porque investigamos: le cobraban intereses usureros derivados de la resolución 1050 a mucha gente que no tenía como pagar; recuerdo un caso que le vinieron a rematar y le llevaron el televisor porque no podían pagar la hipoteca, eso hicieron Néstor y Cristina Kirchner durante la dictadura”, afirmó el periodista.

Al retomar el tema del ataque de Kirchner a los porteños, Novaresio sostuvo que el hijo de Néstor y Cristina “cree en el voto calificado”. Y añadió: “Es un desprecio al sistema democrático, el voto vale si me gusta, es de un autoritarismo fenomenal”.

“¿Sabés cuál es el problema de la mentira y del delirio?”, preguntó Majul. “Horacio Pietragalla diciendo que los 30.000 desaparecidos hubieran votado en contra del acuerdo con el FMI: son una secta tóxica que nos intoxican todos los días”, criticó y les envió un mensaje al diputado y a la vicepresidenta: “Querido Máximo y Cristina Kirchner, ustedes son gobierno y tienen responsabilidades de lo que está pasando, cuando bombardeás al Presidente, tenés responsabilidad”.

“Es muy violento decirle a los porteños ‘ustedes encubren a la dictadura’, y es muy violento decirle al presidente desde un ministerio de la provincia de Buenos Aires ‘callate que tenés el 4 por ciento de los votos’”, finalizó Novaresio.