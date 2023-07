La incómoda pregunta de Oscar Ruggeri que descolocó a Paolo Guerrero

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, le hizo este lunes una incómoda pregunta al futbolista peruano Paolo Guerrero, quien recientemente rescindió el contrato que lo unía con Racing Club. En ese sentido, el comentarista deportivo lo consultó por la forma en la que dejó la institución de Avellaneda.

“El otro día me sorprendí, porque terminó el partido y y dicen: ‘Paolo agarró las cosas y se fue, terminó'”, dijo, sin demasiadas precisiones, el exdefensor de la selección argentina. Algo incómodo, el atacante, de 39 años, replicó: “No, no, no, ¿después del partido?”. “¿Al otro día o en la práctica fue?”, se corrigió Oscar Ruggeri

A su turno, Guerrero aclaró: “No, porque yo no entrené ese día”. Luego, el Cabezón insistió en su consulta y le preguntó: “¿Pero por qué esa decisión así, ya?”. Con intenciones de explicar los acontecimientos, el mundialista en 2018 con la selección de Perú explicó: “No, no, yo ya había conversado, no fue una decisión ‘así’”.

Acto seguido, Ruggeri volvió sobre sus pasos y admitió: “Ah, no, yo pensé que terminaste, que te fuiste”. “No, no, yo ya había conversado; ya tenía todo hablado con el presidente”, concluyó, incómodo, Guerrero, quien a lo largo de la entrevista evitó referirse a su pasado reciente, y en cada ocasión que se le mencionó su paso con abrupta salida incluida de Racing, recordó que su invitación había sido para hablar sobre su trayectoria.

La postura de Ruggeri sobre el posible pase de Colidio a River

A fines de la semana pasada, se confirmó que Facundo Colidio, futbolista de Tigre, declinó la oferta que recibió de Boca Juniors, y se rumorea con la posibilidad de su arribo a River Plate. El delantero, confeso hincha del conjunto xeneize, fue transferido al Inter a los 19 años, antes de debutar en la Primera del fútbol argentino.

Pícaro, el conductor Sebastián Vignolo le consultó a Ruggeri por el caso Colidio que, en caso de concretar su pase a River, sería similar al caso del Cabezón, en cuanto que ambos habrían vestido las dos camisetas. “¿Te sorprende a vos, esto?”. Oscar contestó con una sonrisa en la cara: “¿Qué se haya ido de Boca a River, o de River a Boca? ¿Si me sorprende? Está bárbaro”, sentenció.

Colidio, de pasado en Boca, podría recalar en River... ¿se dará?

Después, señaló cuáles son las herramientas de seducción más eficaces para atraer la atención de un futbolista. “Siempre depende quién le hable al jugador. Si me habla el presidente de River, es una cosa; ahora, si me llama el entrenador, es otra”.

En esa línea, estimó que el llamado del entrenador “tiene más peso” que si lo hace un dirigente. “Para mí, el entrenador es más importante que todo”, sentenció; incluso, en el caso de Boca, donde el vicepresidente Juan Román Riquelme tiene una especial incidencia.” No me vengan ahora que Riquelme; si es el mas importante. A mí si estoy dudando y no me llama Almirón, no sé que hago. Te llama Riquelme, pero después vos, que tenés la pelota en ese momento, decís ‘disculpame, quiero halar con el entrenador”. .

