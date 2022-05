Luis Novaresio cuestionó el feriado excepcional por el Censo 2022: “Hacelo el 25 de mayo”

Este 18 de mayo se lleva a cabo en todo el territorio nacional el Censo 2022, para conocer las principales características demográficas y socioeconómicas de la población. Más de 650 mil censistas salieron a las calles desde las 8 de la mañana, y concluirá a las 18 hs. Un requisito crucial es que al menos una persona del grupo familiar debe encontrarse en su hogar, por ello se decretó feriado. Esta decisión fue la que cuestionó Luis Novaresio durante el pase con Luis Majul, en la pantalla de LN+, que lo llevó a mostrarse descontento por la jornada.

“Discutí amablemente con Marco Lavagna (director del INDEC) al respecto”, reveló el conductor de Buen día Nación (LN+), sobre la jornada que se lleva a cabo este miércoles. En este sentido, el planteo que le realizó al funcionario fue en tres aspectos. “A: no hace falta que se quede todo el grupo familiar, con uno solo que este alcanza, ¿por qué decretás feriado para todos?; B: hacelo el 25 de mayo; C: ¿Hace falta realmente pensar en los comerciantes y los laburantes que no la vienen pasando bien y se viene a hacer esto?”, planteó el periodista.

Pase Majul y Novaresio

La mayor crítica que se lleva esta jornada es la decisión de establecerse como feriado, ya que el próximo 25 de mayo también los será. El periodista cuestionó por qué se eligió la fecha patria para realizar el Censo 2022, ya que de esta forma no se sumarían más días no laborales al calendario anual. Asimismo, Luis Majul indicó que esta herramienta, que se realiza cada 10 años, es fundamental para conocer información poblacional, motivo por el cual es necesario que se lleve a cabo.

En coincidencia con su colega, pero visiblemente ofuscado, Novaresio indicó que este análisis poblacional tiene lugar en todo el mundo. Pero a diferencia de la Argentina, en otros países la figura del censista no existe, por lo que el sistema digital tendría que tener más avances en el territorio nacional.

Censo Nacional 2022, Rosario. Marcelo Manera - LA NACION

Esta fue otra crítica realizada por el periodista hacia el funcionario Lavagna, debido al colapso que sufrió la web donde se podía realizar el trámite. Marina Calabró expresó que fue una de las ciudadanas que pasó por esto al tener un impedimento para completar el formulario online, por lo que al momento de ser censada deberá responder de la forma tradicional, en diálogo con la persona que pasará por su hogar.

“Podrías hacer un Censo digital con una ventana de respuesta que duro un mes o dos”, propuso Luis Majul como opción para la jornada que se dará dentro de una década, de esta forma se dejará atrás un posible nuevo feriado. Asimismo, su colega calificó como “insólito” que tanto este acto como las elecciones requieran una suspensión de actividades durante el día. “Es de la década infame”, señaló Novaresio en referencia a las reglamentaciones por las que no se puede vender alcohol y los restaurantes deben permanecer cerrados.

En este sentido, la queja de los tres colegas se apoyó en las estadísticas en las que Argentina encabeza la lista de países que más feriados tienen durante un año, con un total de 19. Le sigue Colombia con 18, Uruguay con 16 y Chile con 15.