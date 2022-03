Censo 2022: memes y comentarios de los primeros que completaron el formulario

Este miércoles se habilitó la opción para poder realizar el Censo Digital 2022 para quienes quieran evitar contratiempos y hacerlo en cualquier momento antes del próximo 18 de mayo. La convocatoria que estará habilitada para llevarse a cabo en el lapso de los próximos dos meses comenzó esta mañana y ya dejó una catarata de comentarios de quienes completaron o intentaron llenar el formulario desde muy temprano.

El primero que abrió la ronda de memes fue la cuenta oficial de Twitter del Censo 2022 con una escena de Los Simpson para incentivar a la gente a que acceda a proporcionar los datos desde la web. “¡Empezamos a reconocernos! Vos y quienes integran tu hogar tienen tiempo hasta el 18 de mayo para completar el cuestionario del Censo digital. ¡Convertite en protagonista de tu propia historia!”, indicaron en el tuit con una imagen de la familia de dibujos animados más famosa de la ciudad de Springfield.

Desde la página oficial comenzaron a incentivar a la gente para que conteste el cuestionario de forma online Twitter

Tras el llamamiento a facilitar los datos individuales y familiares de forma remota, hubo quienes criticaron la cantidad de información solicitada y la decisión de hacerlo online. “Mira si voy a hacer el Censo Digital pudiendo esperar al censista con mi matecito y facturitas”, comentó una usuaria de Twitter. A través de la página web, la gente podrá autocompletar el cuestionario con cualquier dispositivo móvil y anticiparse a la carga de datos personales y de la vivienda. Este paso, sin embargo, no es suficiente para quedar registrado, ya que el día 18 de mayo deberá presentarse al censista el comprobante emitido por el sistema.

Los memes comenzaron a inundar las redes sociales Twitter

Por eso, hubo quienes comenzaron, incluso, a parodiar las preguntas que figuran en el cuestionario y a hacer autorreferencias. “Se viene el censo. — ¿Qué edad tenés? — 30 años — ¿De que trabajás? — Hace 3 años que busco trabajo pero no consigo. — ¿Estudias? — Sí, primer año de Comunicación Social, metí 2 materias”, indicó un usuario. Además, algunos comenzaron a registrar las primeras fallas en el sistema y lo contaron en las redes sociales. “Se acaba de lanzar y ya no funciona”; “No funciona”; “Ya colapsó la página”, denunciaron.

Hubo quienes cuestionaron las preguntas del Censo Twitter

En la página de registro, se solicita una serie de datos personales que son necesarios para completar el cuestionario, esto no solo no cayó bien entre los internautas, sino que cuestionaron esta decisión. “¿Para qué piden el DNI? El código de vivienda se tendría que generar con la dirección del hogar”; “Acabo de entrar a ver el Censo Digital y te pide el DNI para hacerlo. Olvídense. Uno menos. Ténganlo en cuenta en el resultado, que seguramente no dará los números exactos por esta medida absurda y violadora de la privacidad”, indicaron.

En Twitter hubo quienes comenzaron a criticar la decisión de ingresar el DNI en el sistema Twitter

El cuestionario también generó cierto malestar entre la gente que se dispuso a responderlo desde muy temprano, así como la decisión de hacerlo dos meses antes de la realización del Censo oficial y el hecho de tener que aguardar al censista ese día. “¿Van preguntar cosas realistas? (...) Es cierto que hay gente que no tiene agua luz y piso de tierra, pero también deberían preguntar si todos los niños toman leche, cuántas veces a la semana comemos carne y verduras. Cosas que hacen a la realidad”, dijo alguien más.

Por otra parte, algunos se mostraron orgullosos por ser los primeros en completar el formulario digital, dado que éste los calificó como “pioneros”. Otra usuaria, por ejemplo, festejó: “Lo emocionada que estoy por el Censo porque me gustan muchos las estadísticas y datos”.