Luis Novaresio cuestionó a los ex 6,7,8 por su juicio contra el Estado: “Tienen desprecio por el dinero público”

Luis Novaresio criticó en términos muy duros la actitud de los expanelistas del programa ultrakirchnerista 6,7,8 por cobrar indemnizaciones millonarias del Estado tras un reclamo judicial por el término de sus contratos laborales en la TV Pública.

“Son pseudo progresistas que se han apropiado de la palabra. ¡Qué desprecio tienen por el dinero público!”, dijo el conductor de Buen día Nación durante el pase de su programa con el noticiero 8.30 AM que conduce Luis Majul junto a Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

“Es algo muy provocador y sensible que echa sal en la herida social: son 125 millones de pesos que van a cobrar los expanelistas de 6,7,8″, reveló esta mañana Majul, en referencia al grupo de periodistas militantes que entablaron un juicio contra Radio y Televisión Argentina (RTA), tras el cese de sus contratos en el programa, que era producido por Diego Gvirtz y se emitió por la TV Pública entre 2009 y 2015.

Luis Novaresio apuntó contra los ex 678 por los juicios al Estado

Además, los periodistas de LN+ analizaron la decisión del fiscal que aceptó la propuesta del presidente Alberto Fernández para cerrar la causa por la fiesta en Olivos a cambio de $1.600.000. “Alberto cree que con 1.600.000 pesos se salva. Y estos (por los periodistas militantes) trabajando en una empresa pública se quedan en los dos mostradores”, criticó Novaresio. “No hay reparación económica, debe haber un gesto público que lo iguale a nosotros”, agregó y propuso: “Que se quede escuchando al papá de Solange si es necesario”.

Majul contó que uno de los protagonistas de estas demandas contra el Estado es el abogado laboralista Leandro Recalde, quien representa a los periodistas de 6,7,8 y es el hermano del senador Mariano Recalde, referente de La Cámpora e hijo del influyente exdiputado laboralista Héctor Recalde.

“En vez de pedirle a Cristóbal López su dinero mal habido según la Justicia, van contra el Estado, porque saben que ganan; el abogado es Leandro Recalde, hijo de Héctor Recalde. Lo hacen porque saben que ganan, se hacen encima de los pobres y el sector productivo. Hicieron pelota a los colegas: muchos de nosotros estábamos en una lista negra donde nos atacaban de manera mentirosa y ahora quieren más plata del conchabo”, dijo Majul en relación al grupo de periodistas que ahora reclama indemnizaciones millonarias al Estado.

6 7 8, programa de televisión emitido por la TV Pública, con Carlos Barragán, Jorge Dorio y un Sandra Russo, Nora Veiras, Dante Palma, Orlando Barone, Cynthia García, Edgardo Mocca y Mariana Moyano. TV Pública

“Son 16 colegas los que trabajaron en 6,7,8 y no conozco a casi nadie; pero me quiero referir a Nora Veiras, directora de Página/12, enorme periodista con quien no comparto casi nada: dirige un diario progresista y le hace un juicio al Estado con un taparrabos, ¿no les da un poco de vergüenza?”, dijo Novaresio visiblemente indignado.

En este punto, fue Marina Calabró quien puso sobre la mesa la actitud de la presidenta de la TV Pública, la periodista Rosario Lufrano a quien cuestionó en duros términos: “Lufrano debería defender las arcas públicas. Lo que hizo es llegar a un acuerdo de partes, en lugar de hacer lo que hace el Estado en cualquier juicio, como hace con los jubilados, ejemplo más fehaciente que se las apela hasta el final de los días”.

Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina sociedad del Estado (RTE) Télam Agencia de noticias

“Un amigo que alguna vez fue kirchnerista me dice que no diga esto porque me van a matar y me van a perseguir en las redes. Y lo del presidente Alberto Fernández, ¿qué pasa si le aceptan el 1.600.000 pesos y lo inhabilitan de por vida para ejercer cargos públicos?”, dijo Novaresio. Y enfatizó: “Y lo tercero que quiero decir, quiero apelar a la conciencia ética de Nora Veiras, ¿no les da un apuro haber participado del Estado, hacerse los progres, dirigir Página/12 y pedirles 20 millones de indemnización porque se les terminó el contrato como a cualquiera de nosotros?”.

“Es una vergüenza que pidan eso, la verdad es una vergüenza. ¿Con qué cara hacen esto y piden veinte palos? ¿Con qué cara se dicen progresistas? Desembarcaremos este pseudo progresismo”, finalizó.