Yanina Latorre volvió a apuntar contra Ofelia Fernández: “Se la da de progre y veranea en Europa”

Después de las duras palabras de Ofelia Fernández en referencia a Yanina Latorre, la panelista respondió y apuntó contra la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Entre las características de la joven que mencionó, criticó la manera en la que llegó a la política, cargó contra los temas que impulsó con sus proyectos y la tildó de “vaga”.

El conflicto comenzó a raíz de un cruce en Twitter. Ofelia fue criticada en la red social por un tuit en el que manifestaba estar recién levantada a las 15 horas, pero que en realidad era de una cuenta falsa. A esto se refirió la legisladora en PH, Podemos Hablar (Telefe) y cruzó a Latorre. “Yanina es más o menos periodista, entonces no le pido que chequee. Es un tuit falso que se viralizó. Lo gracioso es que Yanina pone a la una y el tuit falso dice a las tres, o sea ni leer supo en este caso”, comenzó diciendo Fernández en diálogo con Andy Kusnetzoff.

Y continuó: “Sin embargo, le sirvió para ir y bardearme. No voy a ser víctima de esta gente y voy a seguir haciendo lo que vine a hacer, que es algo bastante más importante que explicar por qué me vestí así”.

Yanina Latorre, durísima contra Ofelia Fernández

Después de que pasaran ese fragmento de PH, Podemos Hablar (eltrece) en el aire de LAM (América), la panelista fue lapidaria. “Me parece que es una vaga y representa una clase política en la que no me siento representada ni me interesa. Bardea a todos los periodistas”, lanzó Yanina.

En esa misma línea, se defendió de las críticas a su profesionalismo: “Me considero periodista porque me lo dijo hoy (Jorge) Lanata, reina de mi alma”. Por otra parte, valoró que trabaja en el ámbito privado y descalificó a Ofelia Fernández por no hacerlo. “Laburo en el ámbito privado. Me contratan y me pagan. A esta vaga le pagamos nosotros el sueldo, eso es lo preocupante”, sostuvo.

Con respecto a la trayectoria de la legisladora en los últimos años, despotricó contra la manera de hacerse reconocida: “Es una chiquita que llegó donde llegó a fuerza de tomar colegios y hacer sentadas. Lo único que le preocupan son los protectores solares, las toallitas femeninas y, ahora, mejorar las viandas de los colegios“, dijo en torno a los proyectos que presentó en la Legislatura porteña.

Nazarena Vélez, otra de las panelistas del ciclo, salió en defensa de Ofelia y afirmó que no puede ocuparse de todos los temas. Ante esto, Yanina Latorre se mantuvo firme y pidió que la legisladora “haga algo importante”. “Todos los proyectos que presentó son ridículos. Se la da de progre y veranea en Europa. Está todo el día contestando tuits. Ella no dejaba que la gente le conteste (en Twitter) porque todo el mundo la bardea. Si sos política, bancatela que te contesten”, agregó.

Con respecto al tuit falso, la panelista reconoció que no chequeó si era verídico: “Si te levantás a la una o a las tres es indistinto. Me parece una vaga. No tengo por qué chequear si un tuit está editado o no editado. Ni siquiera lo leí, me subí un día a una moto que todo el mundo la bardeaba”.

Sobre el final de sus declaraciones, Ángel de Brito, conductor del programa, apoyó a su compañera y marcó que las palabras de la legisladora sobre Latorre fueron “lo único que se destacó” de su paso por el ciclo de Telefe.