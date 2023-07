Luis Novaresio fue tajante con Sergio Massa por su cuestionamiento al FMI: “Si yo fuera Georgieva le digo: ‘Páguenos’”

escuchar

La campaña electoral comenzó con todo. Ya definidos los precandidatos presidenciales, empezaron a aparecer los sopts que buscan acaparar votos para cada uno de ellos. En este contexto, Sergio Massa se volvió uno de los focos de atención, como representante de Unión por la Patria, y trascendió un video en el que se lo puede ver conversando con un grupo de vecinos, en el que se refiere a Mauricio Macri como el “tío vago” y cuestiona al Fondo Monetario Internacional. Este suceso fue material de análisis este miércoles durante el pase de los programas que conducen Luis Novaresio y Luis Majul en LN+.

“El tío vago de la familia se fue al prestamista, tomó la hipoteca y la plata se fue de la Argentina”, fue la contundente frase con la que Sergio Massa se refirió a la gestión de Mauricio Macri frente a un grupo de vecinos de San Martín, que le plantearon al actual ministro de Economía de Alberto Fernández la dificultad que tienen para llegar a fin de mes. Por esta razón, el funcionario habló del rol del FMI y usó un apodo poco feliz para no nombrar directamente al expresidente y cuestionar las acciones de su gobierno, que tuvo lugar entre 2015 y 2019. “Lo que plantean en el Fondo es pérdida de soberanía, es no tener más patria, es no tener más nación”, agregó.

El ministro de Economía, Sergio Massa habló del FMI

Sus palabras, que se hicieron virales en las redes sociales tras ser publicadas en formato video en su cuenta de Instagram, causaron gran repercusión debido a que esa deuda aumentó en los últimos años, durante la gestión de Alberto Fernández, quien lo designó como ministro de Economía en julio del 2022.

Durante el pase de los programas 8 AM y Buen Día Nación en LN+, Luis Novaresio analizó las palabras de Massa y fue contundente al imaginar qué haría si fuese la directora del FMI y las escucharía: “Decí que el mundo se maneja de otra manera, tiene hasta esta ventaja Sergio Massa. Si yo fuera Kristalina Georgieva y me insulta, como me está insultando públicamente -como lo hace el ministro de Economía y precandidato a Jefe de Gobierno (en el video)-, le digo: ‘Ningún problema, páguenos y entren en default”.

Luis Novaresio fue tajante con Massa por su planteo contra el FMI: “Si yo fuera Kristalina Georgieva le digo: ‘Paguenos'”

En la misma línea, Marina Calabró aseguró que el funcionario miente, ya que para ella la pregunta que debería responder sería cuánta deuda canceló en su gestión. “Generó más deuda”, respondió sin dudar Luis Majul. Y agregó con sarcasmo: ”Es una especie de tío vago, pero a la undécima potencia”, retomando las propias palabras del ministro.

“Da clases de Economía sin gestión”, sentenció Marina. “¿Cuál es el pensamiento de Sergio Massa? ¿El que barre los ñoquis o el que se alía con los ñoquis? ¿El que condena a Venezuela o no dice nada por Corina Machado?”, preguntó retóricamente el conductor de Buen Día Nación, que en simples palabras recordó la alianza y el quiebre que Massa tuvo con el kirchnerismo, y que en la actualidad volvió a reforzar su cercanía al ser el precandidato de la coalición Unión por la Patria. “No hay que pedir una categoría de racionalidad a una persona que tiene una voracidad de poder a cualquier costo”, se contestó a sí mismo el periodista.

