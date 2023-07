La pregunta de Luis Majul ante la propuesta de Sergio Massa de usar monedas locales en el Mercosur: “Hay toda una discusión”

escuchar

En el marco del comienzo de la 62° Cumbre del Mercosur que se desarrollará en Misiones, en la que participarán los mandatarios de la región, este lunes Sergio Massa anticipó en conferencia de prensa qué temas desarrollará como ministro de Economía de la Argentina. Su propuesta fue contundente: buscar el intercambio con monedas locales para evitar la necesidad de dólares y generar nuevas oportunidades al país. Sus palabras fueron material de análisis este martes durante el pase de los programas que conducen Luis Novaresio y Luis Majul en LN+, donde los periodistas cuestionaron la efectividad de la idea.

“Buscar cuáles son las oportunidades de desarrollo y la convergencia de las oportunidades, en la medida que tengamos la capacidad de generar instrumentos. Y el uso de monedas locales que nos eviten ser rehenes de los shot externos, indudablemente vamos a tener mayor capacidad de desarrollo económico en la región”, fueron las palabras del precandidato presidencial Sergio Massa, en su rol de ministro de Economía argentino, en la previa a la Cumbre del Mercosur, que tuvo su inauguración el lunes y tendrá los primeros eventos este martes.

Los mandatarios regionales llegaron hasta Misiones para ser parte del importante evento en donde se discuten y se realizan propuestas con el objetivo de buscar una mejora en la economía y el desarrollo de los países que conforman esta alianza. En este contexto, este anticipo de Sergio Massa acerca de su propuesta económica en medio de un momento complicado de la Argentina, que cuenta con la inflación interanual de 114,2%, fue material de análisis durante el pase de 8 AM y Buen Día Nación, por la pantalla de LN+.

“¿Cuándo tenés pesos qué hacés? Cuando te sobra un puchito”, preguntó Luis Majul a sus compañeros luego de escuchar las declaraciones del ministro de Alberto Fernández. Las respuestas de Mariana Calabró y Débora Plager fueron que, en general, se lo gastan en el supermercado, pero también vaticinaron la opción de comprar dólares. Y los periodistas coincidieron en que no era viable ahorrar en pesos.

En la misma línea, Luis Novaresio fue contundente: “Ahorrar en pesos es un oxímoron”. En referencia a que la devaluación constante del peso hace que ahorrar no sea posible, ya que la moneda va perdiendo su valor. Luis Majul se mostró de acuerdo con la afirmación de su compañero y agregó: “Algunos dirán que la dolarización no sirve, otros hablarán de bimonetarismo, hay toda una discusión sobre el uso de la moneda que no me queda clara”.

“El dólar es la moneda de refugio, es la moneda de ahorro”, agregó el conductor de 8 AM, en contraposición de la propuesta que comunicó el ministro de Economía. En ese sentido, Novaresio hizo un pedido a las autoridades: que dejen de lado de idea de Cristina Kirchner de “abolir” el bimonetarismo.

Además, el conductor de Buen Día Nación realizó un segundo requerimiento en pos de blanquear algunas de las aristas de los manejos relacionados a la economía en la previa a las Elecciones 2023, en las que peronismo y kirchnerismo buscan continuar en el poder con la coalición Unión por la Patria. “Los supermercadistas cuentan que los están apretando. Les dicen: ‘Si no subís el precio hasta agosto en las elecciones te damos dólares para traer productos de afuera. Aparecieron productos importados ¿De dónde sacaron los dólares? El Mercado Central está apretado por gente que maneja Massa”, aseguró el periodista.

Asimismo, el conductor rosarino retomó las palabras del economista y el exasesor de Alberto Fernández, Antonio Aracre, que indicó que la situación económica tiene dos opciones para salir de esta situación, que es el Plan Bonex o la hiperinflación.

