Luis Majul: “Extorsionadores”

En su clásica columna de LN+, Luis Majul se refirió a la medida de fuerza del subte de este miércoles, en donde todas las líneas pararán de forma rotativa. En su análisis, detalló la situación que viven actualmente los trabajadores del transporte público en cuánto a horas y jornadas laborales.

Además, recordó las medidas de fuerza que se llevaron a cabo este año.

La editorial de Luis Majul del 5/7

A continuación, la columna editorial completa de Luis Majul:

Igual que los gerentes de la pobreza que mandaron ayer a los niños y las embarazadas al piquete de la 9 de julio, mientras les cobran un porcentaje de lo que reciben, y te arruinan el día a vos y a mí impidiendo el libre tránsito; hoy, los metrodelegados del subte de la Ciudad vuelven a parar para descuajeringarle la vida a 900 mil usuarios, que tienen que hacer juegos de malabares y gastar más dinero para llegar al laburo.

Son incorregibles: aprovechando el año electoral, los tipos quieren trabajar un día menos, con el argumento de que estarán menos expuestos al asbesto, una sustancia cancerígena que, dicen, puede condicionar su salud de por vida.

La primera pregunta que no pueden responder es: si de verdad no quieren estar expuestos a esa sustancia cancerígena ¿por qué no dejan de trabajar y ya? Los metrodelegados exigen la reducción de la jornada laboral, pero tienen uno de los esquemas de trabajo más flexibles del mundo. Trabajan 36 horas a la semana, 6 horas cada día, con descansos de una hora y media, lo que reduce la carga laboral a 4 horas y media. En ciudades como Santiago de Chile, San Pablo Lima o Nueva York, los empleados de subte trabajan un promedio de 40 horas por semana, lo que equivale a 8 horas por día.

Este miércoles, todas las líneas de subte pararán de forma rotativa Google Maps

Los metrodelegados también piden aumento de salarios. De hecho, ya se acaba de acordar un 8 por ciento para el mes de marzo o un incremento similar para abril, más una suma fija de entre 30 mil y 40 mil pesos de acuerdo a la categoría del puesto de trabajo.

La última medida de fuerza que impulsaron fue porque la empresa les está descontando del sueldo las horas que no trabajaron. Se trata de solo el 6 por ciento del total de las dotaciones. Ya hicieron 17 jornadas de paro desde el 29 de marzo hasta hoy.

El paro empezó a las 5 y media de la mañana en la línea E y se va a extender hasta el cierre en la línea H. Para que sepas en detalle como te van a embromar la vida, acá va todo el cronograma:

De 5:30 a 10, no funcionará la línea E y el Premetro.

De 10 a 14:30 las líneas A y B.

De 14:30 a 19 las líneas C y D.

De 19 hasta el cierre la línea H.

El año pasado, el delegado Alberto Pianelli, secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del subte y el premetro, argumentó que necesitaban un día más de franco para dormir todo el día y disfrutar de la familia.

Pianelli se autopercibe de izquierda, pero es parte de la franquicia kirchnerista. A él no le importa si vos no podés llegar a trabajar. Le preocupa más el uso de las pistolas Taser, o que gane Juntos por el Cambio en las elecciones de la ciudad. Está cortado a imagen y semejanza de Roberto Baradel, que le hizo 61 paros a María Eugenia Vidal pero ahora, con cientos de escuelas en un estado deplorable, como la que te mostramos ayer, en Ramos Mejía, no tiene nada para decir, porque trabaja para la reelección del gobernador que grita pero no gobierna, Axel Kicillof.