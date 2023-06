Luis Novaresio recordó el fuerte cruce entre Malena Galmarini y Daniel Scioli en un canal de televisión: “Le gritó”

escuchar

Mientras analizaba las internas en el oficialismo y la “albertización” de Sergio Massa junto a sus compañeros de LN+, Luis Novaresio recordó un episodio ocurrido diez años atrás que generó un fuerte cruce entre el ahora embajador en Brasil, Daniel Scioli, y Malena Galmarini, la esposa del actual Ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria.

“Voy a insistir con este concepto: creo que hay una unidad ficticia en el oficialismo, porque hoy cuando los vi darse la mano a Scioli y a Massa, me acordé las cosas que se dijeron, en on y en off the record. Yo estaba en el estudio de América cuando Malena Galmarini le gritó a Scioli”, recordó el conductor del ciclo Buen día Nación en el pase con el noticiero 8 AM, que conducen Luis Majul, Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+. Esta anécdota resurgió en el marco de la reunión que este jueves mantuvieron el actual ministro de Economía y el embajador de Argentina en Brasil, en la que se los vio a los abrazos.

El episodio ocurrió el 7 de agosto de 2013 en los pasillos del canal América, cuando el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, recibió un duro insulto de parte de Malena Galmarini, a propósito del robo en su domicilio en un barrio de Tigre, que el entorno del tigrense adjudicaba a la acción del gobierno nacional (de hecho, quien intrusó su vivienda era un agente de inteligencia de la Prefectura Naval, quien fue condenado a 18 años de cárcel).

Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, pidió que Scioli le pida disculpas a ella Captura de TV

“Con vos está todo mal, pedazo de fo...o”, le gritó Galmarini al gobernador bonaerense, quien había negado cualquier vínculo entre el gobierno y el robo a su vivienda. Si bien el insulto no salió al aire ni quedó grabado por las cámaras de televisión, varios testigos del hecho comentaron el episodio en Twitter, que fue confirmado tanto por fuentes del massismo como del sciolismo.

El cruce ocurrió cuando el entonces intendente de Tigre había roto con el kirchnerismo, apoyado por una porción del “peronismo disidente”, y había fundado el Frente Renovador, además de establecer una alianza electoral con sectores del macrismo, que finalmente le dio a Massa una victoria arrasadora en las elecciones de medio término de 2013, sepultando los sueños re-reeleccionistas de Cristina Fernández de Kirchner, que promediaba su segunda presidencia.

Luis Majul y la “albertización” de Sergio Massa

“Lo están ‘albertizando’ a Sergio Massa”, afirmó Majul, en relación a la actitud del kirchnerismo duro con el presidente Alberto Fernández y el precandidato oficialista. Y agregó: “El discurso de Cristina era para felicitar a Sergio Massa, pero no fue así”.

Apertura de la Asamblea legislativa de 2020. Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

Y recordó un episodio de la época en que Alberto Fernández todavía no había asumido la presidencia, cuando Oscar Parrilli “ya le estaba diciendo que si se equivoca ‘nosotros se lo vamos a marcar’. Fijate lo que dice el mayordomo de Cristina ahora (por Parrilli), cuando todavía Massa no empezó la campaña como candidato a presidente”.

En este punto, emitieron un audio en el que Parrilli confirma que “todos los sectores internos de Unión por la Patria lo vamos a acompañar (a Sergio Massa) y cuando veamos cosas que no nos gustan del todo o que nos parecen equivocadas obviamente también se lo vamos a hacer saber como corresponde”.

Sobre las declaraciones del senador y exsecretario general de la presidencia, Novaresio dijo que “este es el peronismo que te acompaña hasta la puerta del cementerio y te lo previene”.

“Hay una frase que es ‘el que avisa no traiciona’. Y es mentira. ¿Cómo que no? Te traiciona igual. Que te avise no limpia la traición. El punto es que ahora el peronismo está jugando a ser mariposa y todos sabemos que son escorpiones. Por las dudas, sostienen la mariposa, por si le sale bien a Massa. Y si le sale van a ser escorpiones como se lo están advirtiendo en las palabras de Oscar Parrilli”, finalizó.

