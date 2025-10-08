Manuel Adorni dio detalles de cómo fue financiado el acto de Milei en el Movistar Arena: “Está en el ámbito privado”

Después de que la diputada Margarita Stolbizer presentara en la Cámara baja un pedido de información para conocer cómo se financió el acto de Javier Milei en el Movistar Arena, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que el presupuesto del evento estuvo a cargo de la editorial que publicó el libro del Presidente.

“No es una cuestión de si era o no necesario, fue un espectáculo privado pagado por la editorial que editó el último libro y que también le va a editar una especie de compendio de los libros que él escribió a lo largo de su carrera académica. En pos de eso hizo una presentación a la altura”, dijo en LN+.

Además continuó: “Es algo privado organizado por una empresa privada. No le costó ni un solo peso a los argentinos y, además, tuvo una parte que no era solo del show de rockstar, sino una cuestión de explicar por qué el libro se llama así y los capítulos tienen sus respectivos nombres. Está en el ámbito privado. No era Cristina bailando con recursos públicos”.

Adorni insistió en el que el recital del Presidente se dio en el marco de la presentación de un libro, dijo que “se puede estar de acuerdo o no” y añadió: “Al que le generó otra cosa no entendió lo que fue el show”.

Por otra parte, el vocero se refirió a la decisión de la Justicia Electoral, que definió que, tras la baja de la candidatura de José Luis Espert, Karen Reichardt sea quien encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) y no Diego Santilli, como pretendía el Gobierno. Al respecto, sostuvo: “Nosotros vamos a seguir por las ideas y pretendemos que el que vaya a votar lo haga por un modelo de país. Es un tema de segundo orden en el plano de lo que queremos para la Argentina. La gente sabe lo que va a ir a votar”.

El show de Milei en el Movistar Arena LUIS ROBAYO - AFP

“Sería bastante triste que uno gane o pierda una elección por un cambio de nombre. No lo estoy minimizando, pero digo que, más allá de lo que la Justicia defina, nosotros, en última instancia, peleamos por las ideas”, sentenció y agregó: “Primero están las ideas y después las personas”.

En tanto, sobre la recta final frente a las elecciones de octubre, Adorni reconoció que el oficialismo cometió errores “dentro de las reglas”, pero justificó: “Somos seres humanos. Los errores no implican que no haya un sector de la política que no quiera que nos vayamos del Gobierno antes de tiempo. Algunos son tirapiedras legislativos, otros en la calle. No se trata de intentar que un gobierno caiga cuando no se está a favor de una medida”.

Por último, Adorni se pronunció sobre el vínculo entre “Fred” Machado y José Luis Espert y ratificó que la postura del Gobierno es que el diputado -que se tomó licencia- de las explicaciones necesarias. “Siempre dijimos que si hay necesidad de que explique algo más en la Justicia, lo va a tener que hacer. Es lo que siempre debe ser. Todos los funcionarios tenemos que estar a disposición de explicar lo que se nos pregunte en todo momento. Lo tiene que entender toda la dirigencia política”, indicó y apuntó contra la oposición: “Saben que el 10 de diciembre se les acaba la máquina de golpear”.

Noticia en desarrollo.