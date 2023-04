María Eugenia Vidal criticó con dureza a Axel Kicillof y advirtió que sería un retroceso si es reelecto

escuchar

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y diputada nacional, María Eugenia Vidal, se refirió esta noche invitada a Comunidad de negocios, el programa conducido por José Del Rio en LN+, a las declaraciones de Alberto Fernández, durante una entrevista en El Método Rebord, en el que el Presidente sostuvo que la oposición lo presionó para que “entregue a Cristina Kirchner”.

“No le creo nada al Presidente cuando habla. Nadie le cree. A quien sí entregó fue a millones de argentinos a la pobreza; entregó a los jubilados, a quienes les cambió una fórmula que contra la inflación pierde y por eso les tiene que dar un bono todos los meses, y aún así siguen siendo pobres. Entregó a los ciudadanos de Rosario a quienes los entregó al narcotráfico. A todos esos argentinos que no se lo merecían los entregó, pero siempre estuvo más preocupado por Cristina, por la política, por el poder, por su propio lugar y por mentirnos todo el tiempo creyendo que somos tontos y no nos damos cuenta de lo que pasa. Nunca demostró que le importa de verdad lo que le pasa a los argentinos”, comenzó.

También, criticó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo que “sería un gran retroceso” si fuera reelegido. “En estos tres años lo único que pudo mostrar Kicillof son críticas a mi persona y a mi gobierno”, dijo.

“¿Dónde están los derechos que garantizó? ¿Cuáles son los bonaerenses que tienen más derechos hoy? ¿De verdad nos quiere hacer creer que 45 mil empleados públicos son porque construyó 150 edificios escolares? ¿En serio nos subestima tanto? ¿Y los cargos políticos? No puede explicar por qué yo dejé 760 cargos y él tiene 1800, y son las Victoria Donda de esta vida que tiene un cargo que no puede ni decir por lo largo que es”, cuestionó.

Y agregó: “Si vos crees que un mejor estado es uno lleno de más empleados públicos, a costa de más pobreza, más inflación, de menos educación, de más inseguridad, decilo con esta claridad, pero no engañemos más a la gente”.

Entonces, arremetió contra el sindicalista y actual secretario de Suteba, Roberto Baradel. “Es parte del gobierno. Es el verdadero ministro de Educación de Axel Kicillof”. Según planteó Vidal, en la Argentina “hay un problema de alfabetización” y se necesita una ley de emergencia educativa.

“La educación tiene que ser un eje central, no de este gobierno porque no espero nada, pero sí del próximo, una ley de emergencia educativa que ponga en marcha desde el primer día un plan de alfabetización”, planteó.

Sobre su candidatura

Consultada sobre la posibilidad de ser precandidata a presidenta o también poder acompañar como vice a Horacio Rodríguez Larreta. Vidal prefirió no dar declaraciones. “En medio de este circo sin público que es la política, los argentinos que sufren y padecen esta realidad ya no están adentro de la carpa. A mi también me enoja. Creo que no es un momento de lanzamientos ni de mezquindades”, dijo.

Sin embargo, reconoció que se puso un plazo de tiempo. “Dentro de un mes será razonable para tomar una decisión, mientras tanto no me voy a correr de que haya un plan serio y contundente”, agregó.

“Esta Argentina no resiste más inexperiencia ni imprevisión ni parche. Que haya reglas que hagan de la competencia algo mejor”.

El anuncio de Mauricio Macri

La exgobernadora confirmó que el expresidente Mauricio Macri le adelantó durante su casamiento -el sábado 25 de marzo- que al día siguiente anunciaría su decisión de no participar de las elecciones presidenciales de este año.

“A muchas personas ya venía dando señales de esta decisión. Sí me lo dijo en el casamiento y la verdad lo que le dije es que me parecía muy importante que haga lo que sienta de verdad. Tanto el desafío de decir que sí como que no, uno tiene que estar muy convencido. Él que es tan exigente y que tiene tanto compromiso de verdad con los argentinos, le debe haber costado mucho correrse”, contó Vidal.

Y agregó: “Celebro que haya hecho lo que sentía y que cuando decidió no ocupar este lugar se pueda mostrar que dejó un legado: fundó un partido que va a cumplir 20 años; fundó una coalición que va a cumplir ocho años; una serie de líderes que pueden ser presidentes. Hizo que mucho de nosotros creciéramos y eso es muy bueno”.

En lo personal, la exgobernadora dijo que atraviesa un momento “muy feliz” de su vida. “Me tocó divorciarme apenas empecé la gobernación y sé lo que es llegar a casa y no tener a nadie que te espere después de un día difícil. Hoy es distinto porque tengo un compañero en mi vida”, destacó, a una semana de haberse casado con Enrique Sacco.

“Como todo en la vida, cuando uno construye con amor y con valores, eso a la larga o a la corta da sus frutos. No es de un día para el otro, fue un proceso de mucha construcción en conjunto”, reflexionó.

