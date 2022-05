María Laura Santillán criticó la actitud del Presidente frente al Olivos Gate: “Nunca se vio arrepentimiento”

María Laura Santillán criticó al presidente Alberto Fernández por el caso que indignó a la Argentina el año pasado, por haber sucedido en plena cuarentena estricta, y que se lo conoció como el “Olivos Gate”. La conductora de LN+ apuntó contra el mandatario por la “reparación económica” de $1,6 millones que ofreció hace unos días para dar por finalizada la causa que terminó en la Justicia.

Luego del pie que le dio Luis Novaresio, quien mostró los cálculos que había hecho la periodista Guadalupe Vázquez sobre los montos que, en rigor, se cubre con el dinero que ofrece el primer mandatario por la fiesta que se hizo el 14 de julio de 2020 en la Quinta de Olivos, cuando estaba en vigor una cuarentena estricta, sostuvo que se ofrecían 12 pesos por persona fallecida por Covid-19. En los números también figuran 0.18 centavos por cada argentino que se infectó de coronavirus hasta ahora, y otros 0,04 centavos de pesos por todos los ciudadanos en general.

En ese sentido, Novaresio deslizó que hay quienes esperan que el juez Lino Mirabelli, que lleva la causa, no acepte el trato económico que ofrece el mandatario para dar por terminado el asunto. “Lo que hubiera dado resultado es una verdadera, sentida y creíble pedido de disculpas que nunca existió. Lo vimos en una nota que le hizo la revista Gente a Fabiola Yáñez. Ahí dijo algo Fabiola, como si hubiese sido una disculpa totalmente escrita y corregida, seguramente, por asesores. No se vio nada verdadero”, puntualizó Santillán. Por otra parte, la periodista recalcó en que hay gente que dice: “No me voy a olvidar de la foto de Olivos”. “Esto es algo necesario, pero sobre todo el resarcimiento ético, que nunca existió. Nunca se vio un arrepentimiento, algún tipo de arrepentimiento verdadero y profundo”, indicó.

Fabiola Yánez celebró su cumpleaños en Olivos en plena cuarentena estricta y se desató un escándalo (Foto: Archivo)

“Los modos configuran un modo que el Presidente piensa que con 1,6 millones va a resarcir a todos”, subrayó el conductor de Buen día Nación. Por su parte, la conductora acotó que lo que busca el mandatario es “pasar de tema”, en la agenda pública. “Eso no va a pasar para los ciudadanos, porque lo tenemos muy cerca, las personas que pudieron haber muerto y no se compró la Pfizer y esta foto que todos recordamos”, añadió. En ese sentido, señaló que si bien hay varios temas que están en la agenda, como el vacunatorio VIP, puntualmente, los festejos de Olivos indignaron a la población.

El presidente Fernández, si bien se había disculpado durante un acto en Olavarría, había “culpado” a Fabiola por la fiesta que se realizó en la Quinta de Olivos. En agosto de 2021, el primer mandatario dijo que su “querida Fabiola” decidió realizar un “brindis” por su cumpleaños. “Mi querida Fabiola convocó a un brindis, no debió haberse hecho y lo lamento. Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir”, subrayó, puntualmente.

María Laura opinó del Olivos-Gate

Por esto, la periodista señaló que el problema es que no se ha visto una disculpa sincera de parte del mandatario desde que se dio a conocer el escándalo hasta la fecha. “El Presidente también hubiera sido empático y hubiese pensado: ¡Qué vergüenza! El problema con ellos es que no sienten arrepentimiento. La vergüenza le hubiese dado a uno, si lo hubiesen descubierto siendo una persona pública…”, agregó la conductora.

Por último, Novaresio sostuvo que “tiene que haber otro tipo de sanción ejemplificadora” y puntualizó en que tenía conocimiento de que el juez Mirabelli no va a aceptar “la disculpa económica” que ofrece el Presidente. “¿Cómo lo va a resolver? No lo sé. Pero imagino al presidente se avenga a una tarea comunitaria real físicamente que lo muestre como un ciudadano de a pie”, indicó.