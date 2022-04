Fabiola Yañez pidió perdón por la fiesta en Olivos en cuarentena: “No fue algo organizado”

A mediados de 2021, el presidente Alberto Fernández y la primera dama, Fabiola Yáñez, se vieron atrapados en el ojo de la tormenta luego de que trascendieran fotos de una fiesta que tuvo lugar en Olivos en plena cuarentena obligatoria. Por primera vez desde ese entonces, la esposa del mandatario se refirió a dicho episodio.

Luego de que las fotos que evidenciaban el encuentro clandestino llegaran a todos los medios de comunicación y se viralizaran en las redes sociales, Alberto Fernández pidió disculpas públicas en un acto. Sin embargo, no fue suficiente y el debate sobre el escandaloso suceso protagonizó los titulares de noticias a lo largo de varias semanas.

Video de Olivos

Ahora, en una entrevista y a pocos días de dar a luz, la Primera Dama se refirió al tema en primera persona. “Ésta es la primera oportunidad que se me presenta para hacerlo, debo transmitirle a todos los argentinos y argentinas mi sincero pedido de disculpas y, por supuesto, mi gran arrepentimiento, ahora sí en primera persona, por lo ocurrido”, expresó en diálogo con la Revista Gente.

“De todas maneras pedir disculpas, para mi persona, no era suficiente en ese momento; al contrario, me parecía muy poco. Entonces opté por ponerme como cualquier ciudadana a disposición de la Justicia desde el primer día. Me parecía que era lo que la gente merecía y aceptar mi entera responsabilidad sobre los hechos”, aseveró.

Fabiola Yañez fue tapa de la revista Gente y habló de todo (Foto: Gentileza: Revista GENTE)

Finalmente, dijo: “Hoy estoy a la espera de lo que la Justicia considere que sea el pago por aquel tremendo error que cometimos. Aunque ni siquiera haya sido previsto con antelación, ni organizado”. Durante la entrevista, Fabiola Yáñez no solo se refirió a la fiesta en Olivos sino también habló de la maternidad, su infancia y su vida como Primera Dama.

Fabiola Yánez celebró su cumpleaños en Olivos en plena cuarentena estricta y se desató un escándalo (Foto: Archivo)

La ya mencionada celebración clandestina sucedió el 14 de julio del 2020. En ese entonces, se encontraba vigente el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el cual prohibía el tránsito de toda persona que no entrara en la categoría de trabajador esencial y las reuniones en espacios cerrados.

De acuerdo a las fotos que trascendieron, se pudo identificar a nueve personas. Esa lista la conformaron la asesora Sofía Pacchi, el asesor y conductor de televisión Emanuel López, el actor Fernando Consagra; Rocío y Florencia Fernández; Santiago Basavilbaso; Stefania Domínguez; el colorista Federico Abraham; y la estilista Carolina Marafioti.

Todos ellos quedaron anotados en la lista que registra quienes entran y salen de la quinta, la cual se realiza por motivos de seguridad. De acuerdo a los documentos, ingresaron al edificio a las 21 y se retiraron cerca de las 2 de la mañana.

Fabiola Yañez espera su primer hijo con Alberto Fernández (Foto: Instagram/@fabiolaoficalok)

Este episodio estuvo lejos de ser el único escándalo que tuvo como escenario la Quinta de Olivos. Tiempo después del estallido de la fiesta, se hicieron públicos los nombres de todos aquellos que desfilaron por el hogar de Alberto Fernández en plena cuarentena. Entre ellos estaban desde entrenadores y estilistas hasta diversas figuras del ambiente del espectáculo y el entretenimiento. El caso fue titulado coloquialmente como “las Visitas a Olivos” y significaron un duro golpe al gobierno del Presidente.

A raíz del hecho, a todos los asistentes a la fiesta se les inició una causa. El 10 de febrero de este año, la Cámara Federal de San Martín avaló lo que había dispuesto el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien falló en contra de un pedido de Alberto Fernández para ser sobreseído por los ingresos irregulares a Olivos.

El pedido fue hecho por la defensa de algunos de los invitados de Fabiola: Rocío y Florencia Fernández Peruilh, Florencia Fernández y Sofía Pacchi. Al respecto, pedían que se revisara la decisión de Mirabelli, que no había hecho lugar al planteo del Presidente, que solicitaba cerrar la causa por “inexistencia de delito”.