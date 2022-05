Luis Novaresio se indignó por la incorporación de lenguaje inclusivo en un ministerio: “Déjense de gansadas”

Luis Novaresio reaccionó indignado este martes frente a la resolución del Ministerio de Salud según la cual, de ahora en más, usará lenguaje inclusivo en todos sus documentos y publicaciones. “Yo he escuchado gansadas en la vida, pero como esto nunca”, lanzó el conductor del programa Buen día Nación durante el pase con el noticiero 8.30 AM, que conduce Luis Majul junto con Débora Plager y Marina Calabró.

Sobre la incorporación del nuevo vocabulario en la cartera de Salud que dirige la ministra Carla Vizzotti detallaron que buscan “acompañar las transformaciones de los patrones socioculturales, fomentando valores democráticos e inclusivos”. Mediante la Resolución 952/2022, se informó que comenzará a poner en práctica “el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva en las producciones, documentos, registros y actos administrativos”. La norma rige para todos los ámbitos de la cartera y demás organismos.

“Yo estoy a favor del lenguaje inclusivo en cuanto sea usado periféricamente para cuestionar lo que está pasando, o sea que lo usen los colectivos de chicos trans. Yo puedo usar el ‘elles’, pero que el Estado lo tome, significa que primero lo aniquila como medio de protesta, y después no soluciona nada”, criticó Novaresio.

Y agregó: “Le diría a la ministra Vizzotti que aparte de escribir ‘elles’ o ‘ciudadanes’ atienda a la chica que fue golpeada por violencia de género o del suministro de drogas oncológicas, eso es lo que tiene que hacer un ministerio de Salud”.

La resolución sobre el uso de lenguaje inclusivo en un organismo del Estado fue publicada en el Boletín Oficial. “Establécese que a través de la Dirección de Géneros y Diversidad se asista técnicamente a las áreas ministeriales, los equipos técnicos y gestores de servicios para la implementación del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva”, sostiene.

La directiva lleva la firma de la ministra Vizzotti y se apoya en “diversos tratados internacionales sobre derechos humanos orientados a la eliminación de toda forma de discriminación y violencia, los cuales poseen rango constitucional”.

No es la primera vez que una institución usa lenguaje inclusivo y genera controversia. El mes pasado, una publicación oficial de la Municipalidad de Viedma, provincia de Río Negro, generó debate entre los usuarios de las redes sociales. En el comunicado utilizaron lenguaje inclusivo para informar acerca de la apertura de la inscripción para clases de natación. “Se abre la inscripción para participar de natación municipal”, decía el posteo publicado en Facebook. “La actividad está destinada a niñes de 7 años en adelante, adolescentes y adultes. Les interesades deberán acercarse al Gimnasio Municipal Angel Cayetano Arias de 8 a 12 y de 18 a 20 hs con fotocopia de DNI”.

“¡Niñes! Por favor hablen bien”, respondió una usuaria. “¿Niñes? ¿Qué es eso? ¡Comuniquen bien!”, comentó otro. “¿Niñes? ¿Adultes? Sean un poco serios, son la municipalidad usando palabras inexistentes y que no están aprobadas por la RAE, déjense de pelo...”, se quejó un tercero. “¡Escriban bien, por favor!”, indicó otro.

En este sentido, Marina Calabró dijo que “el lenguaje inclusivo es un símbolo de rebeldía y tiene un correlato generacional, pero tiene que fluir orgánicamente”, sostuvo y añadió que “además no está aprobado por la Real Academia. Tiene una función que reivindico, pero no lo saben usar: no pueden sostener dos oraciones con sentido en el que esté bien aplicado el lenguaje inclusivo”.

“Son gente grande, déjense de gansadas”, finalizó Novaresio.