María Laura Santillán: “Estuve muy triste cuando dejé de hacer TV”

María Laura Santillán condujo Telenoche, junto a Santo Biasatti, durante 17 años en la pantalla de eltrece. Hoy, tiempo después de haber abandonado la televisión, le dio una entrevista a Jonatan Viale en LN+ y recordó aquel momento en el que tuvo que dejar el prime time de las noticias.

“Es la primera vez que voy a la tele desde que terminó mi trabajo en eltrece después de 30 años. Tardé un poco y estaba muy triste... estuve muy triste y no acepté ninguna invitación. Extraño muchísimo”, indicó en el arranque de +Realidad. Su carrera la llevó a estar durante 30 años trabajando en televisión y los últimos 17 los pasó al frente del noticiero de eltrece.

María Laura Santillán habló sobre su salida de la televisión

“Estoy todos los días en la radio, eh. Extraño estar liderando un equipo, estar escuchando, a mi me gusta mucho el repartir el lugar, que todos se luzcan, que nos escuchemos. Por suerte todos mis compañeros no paran y me hicieron un aguante... hay amigos del alma y personas que me han hecho un aguante increíble y eso me tuvo entretenida pero claro que estoy triste... 30 años son más largos que un matrimonio”, recalcó.

Al ser consultada sobre su salida de la pantalla, detalló que “fue la decisión de una persona del canal” que “quería gente más joven o más afín al gobierno”. “Suele pasar que hay gente que cree que en la tele tiene que haber gente joven. Por lo general prendemos la televisión para ver gente que te dé familiaridad, que te dé las noticias, que tenga una historia. Alguien del canal decidió que estaba vieja. ‘Cumpliste un ciclo’, me decían. Además me lo dijeron a último momento...”, recordó.

“Todo mal, todo pésimo. Un rato antes de fin de año, me parece que había que cuidarme un poco... 30 años y estuvieron buenos los programas. Ingratitud así, no”, finalizó su descargo.

Actualmente, Telenoche está encabezado por Diego Leuco y Luciana Geuna, periodistas que ya habían compartido piso y aire con María Laura en sus últimos meses.