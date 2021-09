Ricardo Lorenzetti, tras los cambios en la Corte Suprema: “La institución está por encima de las personas”

Esta miércoles, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dialogó con Eduardo Feinmann en LN+ y se refirió a la situación del máximo tribunal luego de la reciente elección de Horacio Rosatti como nuevo presidente del cuerpo y a los supuestos conflictos que ello desató. “Hay que llevar tranquilidad. La institución está por encima de las personas”, aseveró.

El juez dialogó con Feinmann este miércoles en el programa El Noticiero de LN+. Presentó en principio su libro sobre medio ambiente, El nuevo enemigo el colapso ambiental y cómo evitarlo, y señaló que se trataba de lograr un mundo más habitable. Con este pie, el periodista le preguntó: “¿Y la Corte hoy es un lugar habitable?”.

Lorenzetti: "La institución está por encima de los hombres"

“Sí, lo es -respondió Lorenzetti-. Hay que llevar tranquilidad a la población y al poder judicial, porque tenemos que tener en claro que la institución está por encima de las personas y no puede haber ninguna situación personal que afecte a la institución”.

“La Corte sigue trabajando bien, no va a haber problemas de funcionamiento. Los cambios son habituales, eso no significa que eso va a cambiar la dirección de la Corte. Hace 15 años que estoy en la Corte y siempre he pensado lo mismo”, agregó el juez.

Más adelante, recordó que estuvo en la Corte bajo la presidencia de la nación de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner -dos veces- Mauricio Macri y Alberto Fernández y resaltó: “Cambiaron los presidentes y los miembros de la corte, ya no están los mismos, pero frente a los cambios que fueron importantes, la Corte siguió siendo la misma, los lineamientos generales, los principios y valores de la Constitución no cambiaron”.

Más tarde, el juez del máximo tribunal se refirió al autovoto que realizó Rosatti para la presidencia del cuerpo. “Somos conscientes de que no cayó bien el autovoto -señaló-. Yo nunca me voy a votar a mí mismo. La corte tiene que dar mensaje en materia electoral y tenemos que ser coherentes. Y lo manifesté públicamente por la razón de que la sociedad tiene que participar de ciertos debates, y este es uno de ellos”.

De todas formas, a pesar de manifestarse en desacuerdo con la acción de Rosatti, el ministro de la corte aseguró: “Yo no impugné la decisión de la elección del presidente. Yo fijé la posición que siempre sostuve”. A continuación, el ministro recordó: “En la época de (Julio) Nazareno, él se votó a sí mismo y en ese momento hubo un enorme debate en el país”.

La semana pasada, Horacio Rosatti fue elegido presidente de la Corte en un acuerdo virtual con su propio voto, el de Carlos Rosenkrantz y el de Juan Carlos Maqueda. Lorezentti estuvo ausente, argumentando que participó de una conferencia internacional por Zoom y Elena Highton de Nolasco no se conectó.

El lawfare y las presiones

En otro tramo de la entrevista, al ser consultado sobre el llamado lawfare, utilizado por Cristina Kirchner y sus partidarios para acusar una supuesta persecución política por parte del poder judicial, Lorenzetti expresó: “El lawfare es una opinión, yo la respeto, pero lo que hacemos dentro de la Corte es trabajar”.

Finalmente, Feinmann consultó si los miembros del tribunal sufrían presiones. “Yo digo que presiones hay, y lo importante no es negarlas, lo importante es darle tranquilidad a las personas de que nosotros tenemos la templanza, la firmeza y las convicciones, que es lo que uno tiene que respetar. Hemos tomado decisiones en las que se sintieron afectados sectores muy importantes y siempre mantuvimos una línea. Yo creo que eso va a seguir igual, no va a cambiar”, respondió Lorenzetti.