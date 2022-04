María Laura Santillán sobre el tiroteo en el subte de Nueva York: “Me impresiona un montón”

Este martes el mundo amaneció con la escalofriante noticia de un nuevo tiroteo en los Estados Unidos. En esta ocasión no ocurrió en una escuela ni en un centro comercial, sino durante un viaje en el subte. En la estación de Brooklyn en Nueva York cientos de personas salieron corriendo apenas el vehículo frenó. Entre el humo, algunas huían desesperadas mientras otras tantas esperaban asistencia médica tendidas en el suelo. En medio de las especulaciones por lo sucedido, en el pase de entre María Laura Santillán y Luis Novaresio por LN+, la conductora de +Noticias describió su preocupación al respecto: “Para los americanos está naturalizado en distintos lugares, pero a mí me impresiona mucho”, confió.

“Me preocupa el tema de que alguien comienza a tirar en un lugar público, que es lo que está pasando en Nueva York. Me impresiona un montón. No sé si será un atentado, si será de una persona con problemas psicológicos o de qué se trata, pero son un montón los heridos en el subte”, analizó la periodista al hablar al trágico suceso ocurrido por la mañana. En sentido, Luis Novaresio indicó que las primeras informaciones describen al atacante como un hombre que llevaba puesto un chaleco y un casco de construcción, y explicó que este look le permitió camuflarse y, hasta el momento, cumplió con su objetivo de no lograr ser identificado por las autoridades.

El momento en el que se produce el tiroteo en el subte de Nueva York Twitter

Al momento que los pasajeros comenzaron a transmitir lo sucedido en las redes sociales, cuando aún la Policía no había llegado al lugar, la conmoción se apoderó de los usuarios alrededor del mundo. Ellos pusieron en evidencia el calvario que estaban viviendo en el interior de la estación, en tiempo real. Con filmaciones y fotos alimentaron la primera teoría que indicaba que se podría tratar de un incendio, debido al humo que salía de la formación. Sin embargo, el panorama cambió de inmediato luego que se comenzaron a ver personas en el suelo, con heridas sangrantes.

Sumado a los primeros testimonios que indicaron la presencia de un hombre armado, se desestimó esta primera teoría luego que personal policial hallara en el lugar resto de fuegos artificiales y pólvora, que habría sido utilizada por el atacante como cortina de humo previo a efectuar los disparos. Hasta el momento, los heridos serían al menos 16, cinco de ellos en grave estado por los impactos de bala. Personal policial trabaja todavía en el lugar del hecho, sin dar aún con el autor de los disparos.

En medio de la conmoción por lo sucedido, Santillán marcó la diferencia entre este tipo de sucesos cuando ocurren en los Estados Unidos y en Latinoamérica, y resaltó lo corrientes que se han vuelto en la sociedad norteamericana. “Para ellos está naturalizado en distintos lugares, pero a mí me impresiona mucho”, sostuvo notablemente conmocionada al recordar los distintos sucesos de similares características ocurridos en esta nación. Sin ir más lejos, el pasado 3 de abril en California seis personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo en plena calle.