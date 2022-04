María Laura Santillán se refirió al mensaje de Alberto sobre Cristina tras el nacimiento de Francisco: “Sabe que nadie le va a salir a contestar”

María Laura Santillán analizó en el pase con Luis Novaresio, por LN+, el mensaje de Alberto Fernández sobre Cristina Kirchner tras el nacimiento de su hijo Francisco. La conductora de +Noticias sostuvo que el mandatario habló de la interna porque sabe que “nadie le va a salir a contestar” y pidió no darle mayor importancia al asunto.

“Me gustaría pedirte opinión, si es que tenés ganas por supuesto, y si lo viste. Habló el Presidente después de ser papá. Se lo saludó, obviamente, por esto que debe ser una maravilla. Y habló, en el medio del nacimiento de su hijo, de la interna”, señaló el periodista rosarino y recordó las palabras de Fernández: “Dijo: ‘En algún momento volveremos a hablar con Cristina. No podemos dejar que la interna del Frente le dé espacio para que gane la derecha’”.

María Laura Santillán analizó el mensaje de Alberto sobre Cristina tras el nacimiento de Francisco

“Me impactó que el día del nacimiento hablara de la interna que tiene con Cristina”, opinó el conductor de Buen día Nación. Santillán, por su parte, sostuvo: “Porque sabe que hoy es el día del nacimiento y que nadie le va a salir a contestar”. Además, señaló que es como “un día feriado donde puede decir alguna cosa intentado buena onda... es la buena onda del nacimiento”. La conductora indicó además que no le daría mayor importancia al asunto y aclaró que es su opinión.

“Ahí discrepo”, se diferenció Novaresio. “Para mí es la declaración más fuerte que ha hecho Alberto en materia de la interna que tiene en la interna”, remarcó y dijo que le resulta “un poco fastidioso tener que seguir hablando de la interna con 20 por ciento de aumento de los alimentos y situación de inseguridad”.

El saludo de Crisitna Kirchner por el nacimiento de Francisco, el hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez Instagram/Cristina Kirchner

“¿Pero cómo lo interpretás vos? ¿Para vos no es un gesto de buena onda? Porque él no quiere que se rompa el Frente. Me parece que lo que está diciendo siempre es: ‘No quiero que se rompa el Frente’”, aseguró Santillán. Novaresio, en cambio, opinó que hacer ese comentario es volver a exponer la fractura que tiene con la vicepresidente. “Cuando vos querés que algo se sane, por lo menos bajás el tono, no hablás del tema y tratás de solucionarlo”, explicó.

“¿Pero no lo bajó? ¿Por qué me da la impresión que lo bajó a mí y a vos no? ¿A ver?”, le repreguntó Santillán. “Y, porque pensamos distinto”, le respondió Novaresio. “Me pareció que lo bajó, que dijo ‘ya vamos a hablar’. Me pareció que intentó bajarlo, no sé si es bueno o malo, pero eso es lo que vi”, insistió la conductora.

Y agregó: “¿Sabés lo que siento? Me parece que a esta altura Alberto Fernández nos resulta tan poco confiable que cualquier cosa que diga se va a ver mal”, aseguró: “Cualquier cosa que diga se ve mal, suena mal, luce mal”, remarcó.

“¿Viste el viejo dicho del campo, más la hablás, más la arruinás? Esta tendencia del Presidente a su locuacidad tuitera o en entrevistas, conspira”, definió Novaresio y Santillán le respondió: “Lo que vos decís es que él conteste: ‘Hoy nació Francisco, no voy a contestar eso’. Pero va contra su naturaleza, le gusta la guitarra”. El periodista asintió: “Ahí coincido y firmo al pie”.