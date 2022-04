El incómodo momento de Diego Iglesias con una oyente en el programa de Andy Kusnetzoff: “Salieron hace mucho?”

Diego Iglesias vivió un momento muy incómodo en Perros de la Calle, el programa de radio que conduce Andy Kusnetzoff en FM Urbana Play, cuando una mujer que salió al aire por teléfono aseguró haber visto la ceremonia de premiación de los Oscars con él, en lo que se daba a entender que era una cita. Sin embargo, el periodista lo negó rotundamente.

El conductor de Mejor País del Mundo (C5N y Radio con vos) tiene un segmento de actualidad en el ciclo radial de Kusnetzoff. Sin embargo, esta vez fue sorprendido con un llamado que lo descolocó. El recorte fue compartido por la cuenta de Twitter @RealTimeRating y se viralizó rápidamente.

El incómodo momento de Diego Iglesias en el programa de Andy Kusnetzoff

El incómodo momento se dio en el marco de la sección Forense de citas, que fue inaugurada el año pasado y propone revisar historias de amor que quedaron truncas. “Es una autopsia a la relación”, explicó el conductor cuando estrenaron el formato. Este lunes, sin embargo, le tocó a Iglesias. Y a juzgar por las reacciones de todos, nadie estaba al tanto de lo que estaba a punto de ocurrir.

“La persona que llamó es un forense de citas para alguien que está acá”, aclaró Kusnetzoff y saludó a una mujer que estaba esperando del otro lado del teléfono. “Hola, Diego, ¿cómo estás? Así dejo tranquilo al resto del grupo”, saludó la mujer para romper el hielo y todos los presentes en el estudio miraron al periodista de inmediato. “Estoy en contra de esto, ya lo digo, estoy en contra. No sé quién es, pero estoy en contra”, aclaró Iglesias con un gesto de preocupación en la mirada.

El conductor le preguntó a la misteriosa mujer cómo se llamaba, y ella respondió que su nombre era Laura. “¿Salieron hace mucho con Diego?”, siguió interrogando Kusnetzoff. “No, no, hace muy poquito. Tampoco salimos”, contestó ella. “No, no, no sé quién es, de verdad”, se apuró a decir Iglesias.

Cuando le pidieron que diera un poco de contexto sobre su supuesto encuentro con el periodista, Laura respondió: “Voy a decir dos palabras: cumpleaños y Oscars”. “Ok”, dijo Iglesias pero volvió a negar todo. “No sé quién es, de verdad”, aseguró y en su rostro de fastidio se pudo adivinar que el juego no le estaba gustando demasiado.

Diego Iglesias vivió un momento para el olvido en Perros de la Calle (Foto: Captura de video)

Para intentar descomprimir un poco la situación, le sugirieron a Laura que tal vez la cita había ocurrido en su mente. “No, yo creo que vi los Oscars con Diego en mi casa hace 15 días”, remarcó la mujer pero antes de poder seguir hablando Iglesias la interrumpió: “Es falso”.

Kusnetzoff, por su parte, sostuvo que creía en la versión de su colega. Y Laura, finalmente, dio el brazo a torcer: “Está bien, si no se acuerda...”. Iglesias no se quedó callado. “No es que no me acuerdo, no sé quién es”, retrucó una vez más, aunque siempre sin hablarle directamente a la mujer.

También se metió en la discusión Ronnie Arias, que le preguntó al periodista con quién vio la entrega de los premios Oscar. “Solo los vi”, afirmó Iglesias y Laura se echó a reír. “No, no pasa nada. Si te incomoda, está todo bien, no pasa nada”, cerró.