Marín dijo que no habrá cimbronazos en el precio de la nafta, pero advirtió: “Si tenés que cargar, hacelo hoy”

En medio de altos niveles de incertidumbre por el impacto de la guerra en Medio Oriente en los valores del combustible en la Argentina, Horacio Marín, CEO de YPF, señaló que no se prevén cimbronazos en los precios, sin embargo, advirtió que podría haber subas en caso de que la empresa registre afectaciones. “Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy”, declaró.

“Vamos trasladando lo que nos va afectando. En los primeros días no nos afectó y no habrá cimbronazos en el precio de la nafta. No tuvimos todavía un impacto en el precio, pero vamos a ir aumentando la nafta y el gasoil a medida que nos vaya afectando en la estructura de costos. Quiero sacar esa idea de incertidumbre, nosotros lo promediamos e intentamos que sea estable", expresó Marín este lunes en LN+.

En esta línea, dijo que, en situaciones de crisis mundiales o sistemas transitorios, “no hay que apurarse en la toma de decisiones”, sino analizar el escenario. Al respecto, afirmó: “En YPF estamos trabajando para desarrollar íntegramente a Vaca Muerta y exportar. Nos dan alrededor de 45 mil millones de dólares”.

El valor de petróleo llegó a los 120 dólares por barril y alcanzó su pico máximo desde 2022, lo que llevó a que las refinadoras operaran a la pérdida. En este sentido, Marín explicó que hay “mucha volatilidad” y justificó: “Lo que pasa es que, al no poder salir 15 millones de barriles del estrecho de Ormuz, hay 15 millones menos de barriles que están abasteciendo al mundo”.

“A medida que pasen los días, la escasez va a empezar a jugar fuerte. Entonces los países tienen que pelear por una cantidad de petróleo inexistente. Pero esto es transitorio por esta situación”, añadió.

Respecto a la situación del combustibles en la Argentina, Marín remarcó que YPF cuenta con un procedimiento mediante el cual se van corriendo los promedios porque el petróleo no se compra al valor instantáneo, sino un estimado de 15 o 30 días y se dirigió a los consumidores: “Nuestro compromiso es honesto con todos ellos y tenemos que cuidarlos”.

Marín dijo que podrían haber subas

La disparada del precio internacional del petróleo, que llegó a superar los 118 dólares por barril -el mayor valor desde la invasión de Rusia a Ucrania-, generó subas e incertidumbre en el mercado local. Los precios de la nafta y gasoil acumulan un incremento del 7% desde comienzo de mes, mientras que las refinadoras acusan un atraso del 25%.

Este lunes, JP Morgan advirtió que la disparada del petróleo puede poner a prueba a YPF y al plan de Milei: subrayó que el alza del crudo beneficia a la Argentina debido a las exportaciones de Vaca Muerta pero aclaró que si los precios se mantienen altos durante varios meses, el Gobierno enfrentará un dilema.

“El shock de precios del petróleo mejora los términos de intercambio de países exportadores de energía como la Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador”, marcó el banco de Wall Street, sin embargo, agregó: “Si el Brent se mantiene en torno a US$95-100 por barril durante varios meses, la brecha entre los costos internacionales de los productos refinados y los precios domésticos podría ampliarse hasta un punto en el que YPF ya no pueda absorber la compresión de márgenes sin un deterioro significativo de su balance”.