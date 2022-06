Marina Calabró repudió los dichos de Aníbal Fernández contra Patricia Bullrich: “¿El Inadi no actúa?”

Marina Calabró repudió en duros términos las declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien insultó y descalificó a la exministra de esa cartera, Patricia Bullrich. El funcionario kirchnerista trató a la referente de la oposición como militante “nacionalsocialista”, es decir, nazi.

El intercambio de declaraciones entre funcionarios del Gobierno y opositores en torno al escándalo por el avión venezolano iraní que aterrizó en el país tras un dudoso itinerario fueron analizados por los periodistas de LN+ durante el pase de los programas 8.30 AM, que conduce Luis Majul junto a Débora Plager y Marina Calabro, con Buen día Nación de Luis Novaresio.

Los dichos del titular del área de Seguridad generaron rechazo en el arco opositor. Puntualmente, Fernández atacó a Patricia Bullrich por las críticas que le dispensó la exministra en Twitter, relacionándolo con la causa de la efedrina.

"¿El Inadi no actúa?". Marina Calabró repudió los dichos de Aníbal Fernández contra Patricia Bullrich

“Ministro Aníbal Fernández: explique el salto del 495% en la importación de fentanilo y sustancias similares en el último año”, le preguntó Bullrich a través de Twitter y agregó: “Usted sabe que estas sustancias terminan en el narcotráfico. ¿No le suena similar a lo que sucedió con la efedrina?”.

La respuesta del ministro no se hizo esperar: “Esta mujer es como el mate cocido, llena pero no engorda. Dice cualquier cosa pero nada con sustento. La conocemos de toda la vida: si arrancaste en Montoneros y terminaste en el nacionalsocialismo (nazi) no tenés mucho para explicar”, dijo Fernández esta mañana.

Después de que el ministro la llamara “nacionalsocialista”, Bullrich salió a contestarle por LN+: “Si Aníbal Fernández no puede cuidar a los argentinos del ingreso de la inteligencia iraní, avisado por Paraguay y por Uruguay, habla de la ineficiencia, debería decir que no fue capaz de cuidar a los argentinos e irse de este cargo en vez de insultarme a mi. Pero esa no es la discusión: ¿el ministro tapó esto porque Alberto Fernández estaba en Estados Unidos defendiendo a Venezuela?”, preguntó la exministra.

Gholamreza Ghasemi (piloto) y Mahdi Museli (copiloto) del Boeing 747 de la empresa Emtrasur que quedó varado en Ezeiza

“Decirle nazi a una dirigente como Patricia Bullrich le va a costar una complicación”, dijo Novaresio. “Dijo nacionalsocialismo, pensé que había escuchado mal. Es de una imprudencia, de un desconocimiento histórico y de una banalización de los términos. Es una barbaridad lo que dijo Aníbal Fernández. ¿El INADI no actúa? ¿Victoria Donda no va a tomar cartas en el asunto ni lo va a llamar a la reflexión?”, cuestionó Calabró.

Rossi y “el avión escuela”

Majul y Novaresio también criticaron las declaraciones del exministro de Defensa y actual director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien se refirió a las sospechas existentes sobre la tripulación iraní y venezolana que aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza con una curiosa teoría al respecto. “Son instructores”, precisó durante una entrevista televisiva.

“Por ahí son profesores de jardín de infantes, pero ningún alto funcionario y menos un jefe de inteligencia puede deducir que eran instructores y pilotos”, cuestionó Majul.

Vista del Boeing 747-300 registrado con el número YV3531 de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo en el aeropuerto internacional de Córdoba, Argentina, el 6 de junio de 2022, luego de despegar hacia Buenos Aires. El avión transportaba componentes para automotrices y tenía14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, se encuentra retenido en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza Sebastián Borsero - AFP

“Es memorable, es un ‘avión escuela’ para Rossi. No salgo de mi asombro. Más allá del chiste, este es costo de las relaciones con las dictaduras como Venezuela e Irán. Para presentar los billetes de los próceres, hay conferencia de prensa del Presidente, y para estos casos solo Rossi diciendo que era un avión escuela y Aníbal recordando el pasado montonero de Bullrich”, comparó Novaresio.

“Esta es la situación: el jefe de los espías sospecha que es un avión escuela cargado con principiantes. Y Aníbal dice que es un denuncia nazi. Estamos complicados”, cerró Novaresio.