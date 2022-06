Jony Viale, sobre el avión venezolano-iraní: “Volvieron las relaciones carnales”

En los ‘90 acusaban al gobierno de Menem de tener “relaciones carnales” con EE.UU.

Revista Humor: “Acoso imperial”. Menem desnudo.

Otra tapa de revista Humor: “Alineados, las pelotas, nos tienen agarrados”.

Otra tapa de revista Humor: “Nuevas relaciones carnales”. Clinton abrazando a Menem.

El progresismo argentino decía que el gobierno menemista se había entregado al “imperio”; pregunta: ¿dónde está ese periodismo? ¿dónde están los intelectuales progres argentinos para denunciar con la misma fuerza, con el mismo vigor, con la misma energía, con la misma preocupación, relaciones carnales con Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia e Irán?

Tenemos hace una semana un avión de bandera venezolana y matrícula iraní parado en el aeropuerto de Ezeiza. Justo la misma semana que Nicolás Maduro, dictador y genocida de Venezuela, elogia al presidente argentino Alberto Fernández, desde Teherán, la capital de Irán; repito: ¿dónde están los que vivían denunciando relaciones carnales?

¿Por qué los argentinos nos tenemos que bancar ser los socios de la lacra del mundo? Primera pregunta: ¿por qué llegaron a la Argentina 5 iraníes que tendrían vínculos con las fuerzas QUDS, una división de los cuerpos de la guardia revolucionaria islámica, especializada en operaciones de inteligencia militar?

Segunda pregunta: ¿por qué el avión venezolano-iraní circuló entre Córdoba y Buenos Aires con el “transponder” apagado, como sino quisiera ser localizado?

Tercera pregunta: ¿qué hace en Argentina Golamreza Ghasemi, supuesto miembro de la guardia revolucionaria islámica de Irán?

Cuarta pregunta: ¿por qué la Agencia Federal de Inteligencia recién se enteró de esto 48 horas después del incidente? ¿qué tiene para decir el flamante director, Agustín Rossi?

Quinta pregunta: ¿es casualidad que el avión había volado el 13 de mayo de Aruba a Paraguay transportando un cargamento de cigarrillos valuado en US$755.000? ¿es casualidad que los pasajeros iraníes estuvieron a 13 kilómetros de Ciudad del este, parte de la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina?

Sexta pregunta: ¿por qué se metió en la causa a favor de los iraníes un abogado kirchnerista llamado Rafael Resnick Brenner, condenado en la causa Ciccone y ex funcionario de AFIP de Ricardo Echegaray?

Séptima pregunta: ¿es casualidad que la nueva embajadora de Venezuela ante Argentina, señora Stella Lugo Becancourt, exministra del chavismo, promovió contratos con la empresa “Mahan air”, aerolínea propietaria del avión que está retenido en Ezeiza?

Siendo que el departamento del tesoro de EE.UU. acusa a la empresa de transportar armas, equipos, fondos y personal de la guardia revolucionaria islámica, también conocida como “fuerza QUDS” y también de Hezbollah?

Vista del Boeing 747-300 registrado con el número YV3531 de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo en el aeropuerto internacional de Córdoba, Argentina, el 6 de junio de 2022, luego de despegar hacia Buenos Aires. El avión transportaba componentes para automotrices y tenía14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, se encuentra retenido en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza Sebastián Borsero - AFP

Todas estas preguntas ya deberían haber sido respondidas por el Presidente de la nación, por el ministro de seguridad, por el jefe de la AFI y por la directora de migraciones, señores. Es muy grave tener en Argentina otra vez este tipo de visitas ¿Por qué? Porque Irán masacró a la Argentina no una, sino dos veces;

17 de marzo de 1992: atentado a la Embajada de Israel; 29 muertos.

18 de julio de 1994: atentado a la Amia; 85 muertos.

Esto se pone mucho peor si vemos el contexto actual.

Semana pasada: Nicolás maduro en Irán elogiando a Alberto Fernández. Un dictador que está haciendo un desastre en Venezuela elogiando al presidente argentino desde un país que le puso dos bombas a la Argentina. Siendo que Hugo Chávez fue socio estratégico del expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad.

¿Te queda claro? Irán y Venezuela, socios estratégicos; Argentina y Venezuela socios estratégicos durante el kirchnerismo; Solamente eso alcanza para que el gobierno kirchnerista tenga que explicar qué hace un avión venezolano-iraní en tierra Argentina; uno recuerda, además, que Alberto Fernández ya decía en 2015 que la señora Cristina Kirchner encubrió a Irán en el atentado a la AMIA.

El señor Fernández no tenía ninguna duda. Cristina Kirchner firmó el Memorándum con Irán para salvar a los iraníes que volaron la AMIA. Lo mismo que decía la denuncia del fiscal Nisman. El fiscal Nisman estaba completamente convencido; la señora de Kirchner decidió salvar a Irán para hacer negocios comerciales; la señora de Kirchner entregó la causa AMIA y la sangre de 85 argentinos para hacer negocios con Irán; tan seguro estaba Nisman que llegó a decir esto en una charla con el periodista Daniel Berliner: “Aunque quieran matarme, esto no tiene retroceso”. Y: “Con las pruebas que tengo, a más de uno le va a temblar el ort...”.

Nisman decía que iban a terminar todos presos por salvar a Irán; ¿cómo puede ser que en Argentina haya pasado esto después de su muerte?;

No solo no terminaron presos; no solo no hay un solo detenido por el asesinato de Nisman; sino que también tenés un avión venezolano con iraníes sospechosos en Argentina sin que nadie pueda explicar qué venían a hacer.

Nunca te olvidés que lobbystas de Irán en Argentina como Jorge Khalil promovían el Memorádum para hacer negocios comerciales.

Tremenda conversación entre “Yusuff” Khalil y el Sheij Abddul Karim Paz, líder de la mezquita islámica de Flores, hombre de Irán en Argentina.

El kirchnerismo siempre quiso salvar a Irán para hacer negocios comerciales. Declaración del espía Ramon Allan Bogado: “Irán estaba especialmente interesado en el enriquecimiento de uranio a través de una tecnología láser que Argentina y pocos países en el mundo desarrollan; eso se iba a triangular a través de Venezuela con convenios estado estado; para hacer la transferencia se crearon sociedades comerciales fantasma en Argentina y Uruguay”.

Esto es clave para entender la vieja relación que tiene el kirchnerismo con Irán triangulada a través del chavismo, a través de Venezuela. ¿Qué hizo cristina cuando le tocó defenderse ante la justicia? Habló frivolidades. “Cuando sucedió el atentado de la AMIA, Andrés Larroque tenía 17 años; cuando ocurrió el atentado de la AMIA, Juan Martín Mena era más chico aún, debería estar cursando algún curso de la escuela. Oscar Parrilli, quizás hasta tenía pelo, había perdido la interna justicialista y se había acercado al Frepaso. ¿Dónde estaba yo? Sentada en alguna banca en la legislatura de la provincia de Santa Cruz”.

Cristina se defendió diciendo que Larroque tenía 17 años y Parrilli hasta tenía pelo cuando volaron la AMIA; ¿te parece una defensa técnica? ¿te parece una defensa seria? Cristina nunca explicó su vínculo con Irán; Cristina nunca explicó por qué giró a partir de la muerte de Néstor Kirchner en 2010; Cristina nunca explicó cuánto influyó en ella Hugo Chávez

Vos te preguntarás: ¿qué tiene que ver esto con mi vida, con mi metro cuadrado, con la inflación, con el dólar, con el país? Muchísimo. Argentina es hoy un país fantasma por pertenecer a este eje del mal; Argentina hoy es considerado un estado “paria”...

Ranking de los 10 países más miserable del mundo, según el Misery Index:

1. Cuba;

2. Venezuela;

3. Sudán;

4. Líbano;

5. Zimbawe;

6. Argentina;

7. Surinam;

8. Angola

9. Brasil

10. Irán;

Llegó el momento de entender que Argentina es un país expulsado del mundo porque nos gobiernan socios de dictadores, de asesinos, de tiranos y de terroristas; no tengamos miedo ni vergüenza de decir que Cristina Kirchner es socia y amiga personal de autócratas que odian la libertad y la democracia...

Ahmadinejad; Maduro; Ortega; Díaz Canel; Evo Morales; Correa; Putin; Lukashenko...

Tenemos relaciones carnales con lo peor del mundo.

El avión iraní venezolano es nada menos que una nueva demostración de ello.