Mario Pergolini se refirió al acto en Plaza de Mayo de este jueves: “A mí y a mucha gente no le cambia”

Mario Pergolini fue el invitado de El Noticiero (LN+) y se refirió a varias cuestiones de agenda como el acto de este jueves del kirchnerismo en Plaza de Mayo y las próximas elecciones en Boca Juniors, donde se presentará como candidato a presidente.

Este jueves 25 de mayo se realizará un homenaje a los 213 años de la Revolución de Mayo y los 20 años de la victoria presidencial de Néstor Kirchner, en donde la única oradora será la vicepresidente Cristina Fernández, quien hace pocos días aclaró en una entrevista que no será candidata en las próximas elecciones.

Mario Pergolini habló sobre el acto en Plaza de Mayo de este jueves

En este contexto, Mario Pergolini dialogó con Eduardo Feinmann sobre los 20 años de kirchnerismo en el país. “A mí me molesta que estas fechas se hayan tomado un poco. Me parece que eran cosas más para todos, que ahí teníamos un lugar en común. Hubo fechas importantes que fueron tomadas... muy bien tomadas, muy inteligente. También aprecio la inteligencia para hacer ese tipo de cosas”, manifestó.

“El acto de mañana, además de ser un acto para que la militancia le diga a Cristina ‘tenés que ser candidata’, van a recordar los 20 años del kirchernismo, de la llegada de Néstor”, respondió el periodista con tono irónico.

No obstante, el candidato a presidente de Boca remarcó su postura con respecto a esta movilización: “A mí y a mucha gente no le cambia la ecuación... y creo que a ellos tampoco”.

En este sentido, Feinmann le consultó si se trataba de un fin de ciclo de este movimiento: “Es muy difícil establecer los fines de ciclo en la Argentina porque el peronismo también pudo haberlo tenido y, sin embargo, pasó por el peronismo de derecha, de izquierda”.

Pergolini se refirió a las elecciones en Boca Juniors

En otra parte de la entrevista, el empresario de medios se refirió a su candidatura como presidente del Club Atlético Boca Juniors por el Grupo Unidad Xeneize, donde competirá contra el oficialismo de Jorge Amor Ameal y Andrés Horacio Ibarra.

Mario Pergolini habla de su candidatura a la presidencia de Boca Juniors

Eduardo Feinmann le consultó por qué quería ser presidente de Boca Juniors y el invitado respondió: “Fui vicepresidente. Estuve en una con Ameal que no la ganamos, después tuvimos la otra al final de esa campaña, en la que se sumaron otras personas. Y con un angelicismo o un macrismo que sentíamos que había que cambiar”.

Luego se refirió al momento en el que se va de la actual dirigencia del club. “Si no tenés las herramientas ni los interlocutores para llevarlo adelante en un mundo como el fútbol, no es sencillo. Todos los que están dentro del fútbol creen que hay una sola manera de mirar el fútbol. Entonces, cuando llega otro, o les hace ruido, o no se quieren animar a eso. A mí me pareció que eso no lo podía llevar a cabo”, explicó y se refirió a la figura de Juan Román Riquelme, un ídolo del club que manera el área futbolística de la actual dirigencia.

“Román es complicado. A mí no me gusta poner mucho los puntos sobre él. A mí me parece que él tiene una mirada, que a mí no me parece la correcta sobre cómo llevar las cosas. Al principio nos llevábamos bien y después me fue muy difícil”, continuó el empresario.

Mario Pergolini explicó que el Grupo Unidad Xeneize se está conformando por personas del oficialismo y con gente que quiere hacer “otro tipo de cosas en el club”. “Creo que hay una oportunidad para hacerlo. Me parece que tener un equipo y decir ‘somos los menos peores’ a mí no alcanza. Es una cuestión de jerarquía. No es poner publicidad porque sí, es porque financia un montón de cosas con lo que sale nuestra camiseta”, señaló.

