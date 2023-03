El comentario de Pablo Rossi que sorprendió a Eduardo Feinmann: “Massa es Mi Pobre Angelito”

escuchar

Este miércoles a la tarde, Eduardo Feinmann y Pablo Rossi llevaron a cabo el pase habitual entre sus programas. En medio de un análisis sobre las últimas noticias de la semana, hicieron repaso en la última cifra de inflación de febrero que informó el INDEC, de 6,6%.

Tras un ida y vuelta por las distintas políticas que llevó a cabo Sergio Massa como ministro de Economía, el conductor de Hora 17 (LN+) sorprendió a Feinmann con una peculiar definición del funcionario: “Es Mi Pobre Angelito”.

Rossi sorprendió a Feinmann con un comentario sobre Massa

Luego de compartir un fragmento audiovisual que se viralizó en las redes sociales en el que la Directora del Banco Nación, Julia Strada, dijo “le cag…mos los dólares al FMI”, los periodistas apuntaron a la gestión del ministro de Economía y cómo “lo está preparando un sector del oficialismo” para ser su próximo candidato en las elecciones de este año. “Massa es el nuevo ‘Mi Pobre Angelito’”, subrayó Rossi al tiempo que su colega se asombró con aquella definición.

“Te están militando a Massa con el 6,6% de inflación”, completó Feinmann y agregó: “Es una cosa impresionante. Como si hubiera bajado la inflación”. Ante esa respuesta, Rossi replicó de manera irónica: “No. Si no pudo hacerlo Edu, no es culpa de él”. “La culpa no la tiene él, sino el Fondo Monetario y los empresarios”, dijo el conductor de El Noticiero y su colega acotó: “Y Martín Guzmán”. Todo eso, claro, con su habitual tono sarcástico.

Minutos después de aclarar el por qué de la comparación de Massa con el reconocido personaje de película que interpretó Macaulay Culkin, Rossi señaló que se trata de una campaña para apoyar al funcionario y remarcaron el testimonio de Cecilia Moreau: “Ahora le da vergüenza haber tenido a Guzmán como ministro de Economía”. Luego de ello avanzaron con un archivo de audio de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación sobre el tema.

Al cierre, Feinmann se sorprendió de los dichos de Moreau y sentenció: “Perdón, pero Massa está haciendo lo mismo que Guzmán”. Luego de su pronunciamiento, Rossi reaccionó con una sonrisa.

