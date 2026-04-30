Día 62 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este jueves 30 de abril en su 62° día de guerra. Crece la tensión política en Estados Unidos ante la prolongación de las hostilidades contra Irán. Continúan los ataques en el sur de Líbano por parte de Israel y persiste el bloque en el estrecho de Ormuz. El precio del barril de petróleo superó los US$125.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

Trump manifestó que escuchará la última propuesta de Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz Li Rui - XinHua

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirman la muerte de dos miembros de Hezbollah en el sur de Líbano.

Un informe de una cadena estatal iraní sostiene que el país persa podría emprender próximamente acciones militares sin precedentes en respuesta al bloqueo naval estadounidense.

sin precedentes en respuesta al bloqueo naval estadounidense. Trump afirmó que las negociaciones para terminar con la guerra con Irán se están realizando “por teléfono”.

Otros hechos de importancia

Un yate de lujo de un oligarca ruso atravesó el estrecho de Ormuz sin problemas pese al bloqueo.

Emiratos Árabes Unidos abandona la OPEP en un fuerte revés para el bloque petrolero y Arabia Saudita.

La Unión Europea informó que el costo energético de la guerra es de “500 millones de euros al día”.

Un asesor de Netanyahu aseguró que Israel responde con fuerza en Líbano debido a que Hezbollah violó el alto el fuego.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

Transeúntes pasan por el costado de una imagen del martirizado ayatollah Khamenei ATTA KENARE - AFP