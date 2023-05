La reacción de Eduardo Feinmann al enterarse de la ratificación de Cristina Kirchner de no ser candidata

escuchar

Este martes Cristina Fernández de Kirchner informó que no será precandidata a las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), por lo que dio por desestimada su postulación. Ante esta noticia, Eduardo Feinmann analizó en El Noticiero (LN+) la decisión de la vicepresidenta y fue contundente con su definición: “Es un día de velorio”.

La reacción de Feinmann al enterarse de que CFK no será candidata

Después de compartir el fragmento de la emisión oficial de Cristina en la que afirmó que no se presentará como candidata, Feinmann señaló: “Un problemón para la tropa. Más de uno debe estar llorando a mares”. Además hizo hincapié en que Axel Kicillof podría ser la figura que ocupe ese puesto: “Él ahora está en este problemón. Y si la señora le dice: ‘vení chiquito, vas a ser vos el candidato a presidente’, no le queda otra que ser, que ser el mascarón de proa de una derrota”.

“Ahora están en un problemón. Primero tienen que buscar un candidato. Segundo, saber quién es el que acompaña ese candidato. Tercero, si Kicillof va a ser o no candidato en la provincia de Buenos Aires. Cuarto, si desdobla o no, porque Axel no va a querer estar abajo de cualquier candidato”, observó el conductor de El Noticiero y agregó: “Esto es un problemón para el paladar negro, hoy se van a querer matar. Estaban ilusionados”.

Eduardo Feinmann: “¿Me parece a mí o es día de velorio para el cristianismo de paladar negro?” (Fuente: Captura de video/LN+)

Luego de ese análisis, Feinmann dio lugar al móvil con Victoria Tolosa Paz que se encontraba en las inmediaciones del club Ferro. Allí, la Ministra de Desarrollo Social detalló los motivos según su perspectiva de por qué Cristina anunció su baja de las próximas elecciones.

“Que hoy estemos siendo parte de este gobierno tuvo que ver con la enorme humildad de ella de decir, para esta etapa confío en Alberto Fernández para la presidencia. Tenemos que trabajar para las fórmulas”, expresó la funcionaria, a lo que Feinmann respondió desde el estudio de LN+: “Creo que los albertistas se alegran”.

Después de la emisión desde Ferro, el periodista se cuestionó: “¿Me parece a mí o es día de velorio para el cristianismo de paladar negro?”. “Veremos con el paso de las horas si lo van a poder digerir. Yo creo que es un día de velorio, la condenada se bajó”, sentenció Feinmann.

A continuación, el conductor de El Noticiero desmembró los dichos de Tolosa Paz en referencia a los comicios de las ocho provincias argentinas en las que se llevaron de momento las elecciones de manera desdoblada con Nación. Con el objetivo de analizar el nuevo juego político, Feinmann comentó: “Cuando en el Gobierno, el oficialismo dice: ‘grandes triunfos hemos tenido en estos días, porque el peronismo está más fuerte que nunca’… ¿Hicieron números? Votó solo el 11% del padrón electoral”.

“Todavía faltan las más importantes, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Suman en total 23 millones de personas, el 62% del padrón electoral. Ahí se juega el gran partido”, completó Eduardo Feinmann y concluyó tajante: “En estas elecciones los gobernadores decidieron ir por fuera de la nacional, porque cualquier candidato del peronismo nacional los hundía”.

