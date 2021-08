Mauricio Macri, sobre los festejos en Olivos: “No fue un error, fue una inmoralidad total”

El mismo día en que acompañó a Diego Santilli a una recorrida de campaña en Tres de Febrero, el expresidente Mauricio Macri participó de una entrevista con Luis Majul, por LN+, en la que criticó la gestión del oficialismo durante la pandemia de coronavirus y advirtió: “Es un momento muy triste”.

Durante la entrevista reiteró sus cuestionamientos al kirchnerismo y dio una controvertida definición sobre el peronismo. Además, apuntó contra el plan económico y analizó que la economía no se va a recuperar: “Nadie viene a invertir a la Argentina”. También, dijo que Juntos por el Cambio va a ganar y defendió a Diego Santilli y María Eugenia Vidal, por encima de sus rivales internos, Facundo Manes y Ricardo López Murphy.

Con autocrítica, el expresidente reflexionó sobre Juntos por el Cambio: “Aprendimos que cambiar 70 años de historia no era tan fácil como pensamos”. Y también opinó sobre la figura de la vicepresidenta: “Subestimé a Cristina, porque ella nunca se fue. Ella siempre tuvo el poder”.

En esta línea, buscó resaltar los números de desempleo y la destrucción de empleos en el sector privado durante el gobierno de Alberto Fernández. “El peor virus del populismo es generar resignación”, señaló el exmandatario, quien afirmó que “el Gobierno destruyó 700.000 empleos”. E hizo una dura crítica al peronismo. “Representan a los que no trabajan y a los que quieren siempre vivir del trabajo ajeno, esa es la verdadera grieta de la Argentina”, dijo. Y agregó: “Hay que hacer todas las transformaciones que sean necesarias para que la gente tenga trabajo”.

Macri le disparó directamente al Presidente: habló de su “dedo autoritario” y consideró que su gobierno ha estafado a millones de argentinos. “Hay una destrucción de la palabra del Presidente. Es un mentiroso serial”, apuntó, y continuó: “Nunca estuve a favor de la cuarentena eterna. Fue un atropello de las libertades y se ve esta estafa inmoral”. Y sobre las promesas de campaña, dijo: “Los argentinos se dan cuenta que lo de la ‘heladera llena’ fue una mentira [...] Hoy tenemos una Argentina sin rumbo. Un Gobierno sin plan y que se jacta de no tener plan”.

En otro tramo, se refirió a la “mesa judicial” de la gestión de Cambiemos y explicó su rol. El expresidente sostuvo que durante su gobierno mejoró el sistema judicial. “Antes, la mesa judicial era una mesa de trabajo eligiendo los mejores jueces”, comenzó, y dijo: “Lo que mejoró el sistema judicial en nuestro gobierno no tiene nombre”. Fue entonces cuando criticó la reciente decisión del Poder Judicial en torno a la causa Oil Combustible. “Ahora resulta que Cristóbal López y De Sousa son las víctimas de la AFIP cuando se robaron mil millones de dólares de impuestos”, manifestó.

Sobre las elecciones de medio término, Macri se mostró optimista: “Juntos por el Cambio va a ganar con un apoyo que le va a dar mayoría en la Cámara de Diputados y un equilibrio en la Cámara de Senadores”. Respecto a su postura de cara a las PASO de Juntos, dijo: “Intento hacer mi aporte a los nuevos dirigentes”. No obstante, esquivó la pregunta sobre si quiere volver a ser presidente. “Es bueno que en 2023 haya varias alternativas. Y recordar que no es fácil ser presidente. No voy a dar una opinión”, precisó. Y expresó: “Decidí correrme de cualquier competencia personal”.

“Es la elección más importante desde la vuelta a la democracia. Más que la del 2015. Todos tienen que ir a votar. Es la herramienta que tenemos. Es ir a votar por una alternativa que le diga basta a ellos”, sostuvo. Y concluyó: “Esta es una elección muy importante porque le podemos poner un límite a este Gobierno”.

El expresidente volvió a referirse a la foto de los festejos en la Quinta de Olivos y responsabilizó al primer mandatario. “Él prometió por su hijo que no había tenido una reunión social. Después dijo que era una foto fake. Cuando son mentiras sobre mentiras, no se trata de un error, es una inmoralidad”, enfatizó.

Tras mostrarse el viernes junto a María Eugenia Vidal en la Ciudad, el expresidente acompañó este domingo a Diego Santilli en Tres de Febrero, durante un encuentro con la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación, que apuntó centralmente al debate por la presencialidad y los días perdidos de clases durante la pandemia.

“Es muy doloroso escuchar el daño que hizo en los chicos, en las familias y en todos nosotros la cuarentena eterna impuesta por el Gobierno”, dijo el expresidente a través de su cuenta de Twitter. “Para que ese dolor sirva, tenemos que usarlo como un gran aprendizaje: nunca más podemos dejar que alguien atropelle nuestras libertades. Si queremos asegurar una educación de calidad para nuestros hijos, los padres tenemos que estar en la discusión”, agregó.

