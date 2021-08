José Luis Clerc se quebró en la mesaza al hablar de la salud de Guillermo Vilas: “Es doloroso”

Un momento emotivo se vivió en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) cuando José Luis Clerc se emocionó al hablar de Guillermo Vilas y su estado de salud.

“¿Y cómo está Vilas de salud, está complicado no?”, le consultó Juana Viale. “Me mueve mucho, disculpen. Hice toda mi carrera con él, es doloroso lo que está viviendo Guillermo”, confesó Clerc.

“Hace muchos años estaba en Rolland Garros y me fui a su academia de tenis en Mallorca y me mandó un Whatsapp y me dijo Batata, estoy un poco enfermo. Es muy duro hablar de él”, añadió Clerc.

Noticia en desarrollo

