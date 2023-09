escuchar

El debate de los aspirantes a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contó con la participación de los principales candidatos y dejó como resultado una serie de cruces y exabruptos que fueron muy comentados, como el intenso intercambio entre el kirchnerista Leandro Santoro con el libertario Ramiro Marra.

“Marra no hizo más que una ostentación de adjetivos contra Santoro; pero si me preguntás quién ganó el debate, no lo sabemos”, describió Luis Novaresio durante el pase de su programa Buen día Nación con el Noticiero 8 AM que conduce Luis Majul con Débora Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+.

Leandro Santoro cruzó a Marra

Para Majul, el candidato de Unión por la Patria puso contra las cuerdas al delfín de Javier Milei. Y es que, cuando Santoro le preguntó a Marra (después de decirle que lo veía “fuera de eje”) si iba a volver a recomendar “comprar acciones de empresas constructoras vinculadas a la familia Macri, un caso por el que fue condenado por la Justicia”, el postulante de La Libertad Avanza se mostró desconcertado. “La Comisión Nacional de Valores te sancionó porque no rendiste un examen, el examen de idoneidad. Son 60 preguntas múltiple choice. Tenías opción de recuperatorio. Venís a la televisión a mentir, pero sos la antimeritocracia”, remarcó el aspirante de Unión por la Patria.

Macri, Santoro, Marra y Biasi Captura de Video

“¿Realmente querés salir tercero, Leandro? No puedo creer que me hagas esta pregunta”, reaccionó Marra y sostuvo que esa causa judicial, que la semana pasada recibió la confirmación en segunda instancia por parte de la Cámara Civil, “es una persecución política del kirchnerismo”.

“No tengo por qué elogiar a Santoro, pero le hizo pum pum a Marra, no lo dejó ni respirar”, amplió Majul y, si bien Novaresio asintió, se permitió marcar una diferencia. “Lejos, Santoro fue el más claro del debate en la exposición. El problema es que se estaba deskirchnerizando, y en la tribuna tenía a Mariano Recalde y a La Cámpora”, destacó el conductor del ciclo +Entrevistas. “Y cuando Marra le preguntó por qué estaba en contra de derogar la Ley de Alquileres, salió a responder otra cosa”, aportó Calabró.

En este sentido, Majul dijo que “Santoro es el tipo que en una entrevista está muy bien y es canchero, pero después cuando lo rascás un poco… Hablemos de propuestas y de tu gobierno”.

En este punto intervino Plager: “Marra no respondió si era o no verdad lo del examen. Porque parece que la verdad dejó de ser importante. ¿Es verdad o no es verdad?”.

Ramiro Marra durante el debate Captura de TV

“Hay un fallo de la Cámara que confirma que Marra no dio ese examen”, respondió Novaresio. “Y, es cierto que Marra estuvo pifiando esta semana con el tema Paka Paka, San Martín y los españoles”, comentó Majul. “Si los ejes de campaña van a ser Paka Paka, quiero decir que he visto todo en la vida”, se sorprendió Novaresio.

Sobre el final, Plager preguntó si habían hablado del tema seguridad en el debate. “Concretamente nada sobre seguridad. La verdad que no hablaron nada, y lo vi entero el debate”, cerró Novaresio.