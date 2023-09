escuchar

Este miércoles, Inter Miami se enfrentó a Houston Dynamo en la final de US Open Cup, pero Lionel Messi no fue convocado por el entrenador Gerardo Martino, debido a las molestias que presentó por una lesión anterior. El capitán de la selección nacional contempló el partido desde la tribuna, junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Pero, además, recibió una visita muy especial de un ex DT del Real Madrid que generó una oleada de comentarios.

El club estadounidense perdió la final de US Open Cup 2 a 1 frente a Houston Dynamo, con el único gol de Josef Martínez al final del segundo tiempo. Lionel Messi se ausentó en el encuentro con el seleccionado argentino en Bolivia y en el viaje a Atlanta por el partido entre Inter Miami y United. En cambio, sí jugó contra Orlando City este fin de semana, aunque solo por 36 minutos. Este miércoles, el jugador rosarino llegó al DRV PNK Stadium minutos después que lo hizo el micro del club, con una vestimenta de jeans y una camisa.

Lionel Messi vio el partido desde la tribuna junto a su familia X: @M10GOAT

“Sigo pensando que es eso, no una nueva lesión”, expresó Gerardo Martino, en referencia a las molestias que enfrentó Messi debido a una cicatriz anterior en el isquiotibial derecho. Y apuntó: “Tenemos que ir día a día”. En medio de su presencia en la tribuna junto a su familia, el 10 del conjunto albiceleste se reunió con David Beckham y ambos recibieron una visita muy especial de un ex DT del Real Madrid: Zinedine Zidane.

Lionel Messi, David Beckham y Zidane posaron en el vestuario de Inter Miami X: @SC_ESPN

Así, los tres míticos del fútbol protagonizaron un cálido saludo, que culminó con una fotografía en el vestuario. El exdirector técnico francés, su antiguo compañero y fundador del equipo estadounidense y el campeón mundial posaron frente a las cámaras sonrientes ante el encuentro. “Exceso de calidad”, escribió un usuario en la red social X (exTwitter). “Esto es una locura. Que viva el fútbol”, apuntó otro.

Zidane y Beckham jugaron juntos en el Real Madrid entre 2003 y 2006, hasta que el francés se retiró a los 34 años. Posteriormente, se convirtió en DT del equipo español entre 2019 y 2021. El exfutbolista se posicionó en el puesto 36 entre los 100 mejores entrenadores en la historia del fútbol, según la revista inglesa FourFourTwo, que lideró Alex Ferguson.

La visita que recibió Messi fuera de agenda y sorprendió a todos

Lionel Messi se instaló en Miami a principios de julio pasado, previo a su esperado debut en las filas del club estadounidense. En medio de su adaptación, el capitán de la selección nacional recibió una visita especial que sorprendió a todos y que terminó con una mítica foto junto a David Beckham.

La publicación de David Beckham con Rodrigo De Paul y Lionel Messi Instagram: @davidbeckham

Se trató de Rodrigo de Paul, su compañero en el conjunto albiceleste y cercano amigo, con quien compartió la alegría del triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el 18 de diciembre de 2022. “Con dos campeones del mundo”, escribió David Beckham en su perfil de Instagram, junto a una instantánea en la que posó en medio de los dos argentinos.

La publicación superó las tres millones de reacciones y recibió el comentario de De Paul: “Grande, ídolo”, apuntó.