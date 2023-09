escuchar

El miércoles por la noche Inter Miami jugó la final de la US Open Cup de fútbol de Estados Unidos ante Houston Dynamo, pero no contó con Lionel Messi dentro de la cancha, debido a que presentó una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda. Pese a no poder jugar, se hizo presente en el campo de juego para apoyar al equipo y su presencia generó como siempre un gran revuelo. La escena que protagonizó con un niño llamó la atención de todos y se volvió viral.

La figura de Lionel Messi se convirtió en una de las más famosas del mundo. Causa sensación dentro y fuera de una cancha de fútbol. Todos quieren atravesar ese sentimiento que genera tenerlo cerca, y la gran mayoría de sus fans anhelan poder interactuar con él aunque sea unos segundos, pedirle un autógrafo y una foto. De hecho, muchos lo logran, dado la buena predisposición que muestra La Pulga cada vez que se le acercan. Y, por supuesto, el miércoles esto no fue la excepción.

Lionel Messi vio el partido desde la tribuna (Captura video)

Minutos antes del comienzo del encuentro entre Inter Miami y Houston Dynamo, Messi se hizo presente en el DRV PNK Stadium pese a no conformar la lista de los que disputaron el encuentro. Al ingresar por las instalaciones del lugar, había un grupo de niños que esperaba para salir a la cancha con los jugadores. Allí fueron sorprendidos por el argentino y vivieron un momento que no olvidarán.

Los niños, ubicados en dos filas, no podían creer lo que pasó. Lionel Messi, con una caminata lenta y una amplia sonrisa en el rostro, avanzó por el pasillo acompañado por personal del club y por su seguridad, mientras los saludaba. Pero, al final del camino, fue uno de ellos quien recibió un choque de manos por parte del jugador.

Sin dudarlo, y al ver que se acercaba, el niño extendió los brazos para aunque sea tocar a su ídolo, quien respondió de la misma forma: le dio la mano y continuó con su caminata.

Lionel Messi causó furor en la cancha, aunque no jugó con el Inter Miami

Las cámaras lograron captar la reacción del pequeño fan. ¿Cómo reaccionó? Por supuesto que con euforia, dio algunos saltos en su lugar en un claro festejo de victoria. El clip se viralizó en las redes sociales, y una vez más, quedó demostrado que el argentino es pasión de multitudes.

Luego de este momento, el rosarino junto a Antonela Roccuzo y dos de sus hijos, Thiago y Ciro, se ubicaron en el sector VIP del estadio para mirar el partido, que terminó con una derrota de 2 a 1 para el Inter Miami, que no logró conseguir un nuevo título.

Por qué Lionel Messi no jugó la final de la US Open Cup

“No era prudente que juegue, está claro. Ni siquiera para considerarlo unos minutos. Corríamos riesgos”, fueron las palabras de Gerardo ‘Tata’ Martino, director técnico del Inter Miami, en una conferencia de prensa tras la derrota. “Va a jugar antes de que termine la liga. Iremos partido a partido definiendo la situación para ver en qué momento el departamento médico nos dice que está en condiciones de jugar sin correr riesgos”, agregó.

Lionel Messi no jugó pero fue a ver al Inter Miami

Recientemente, se dio a conocer que el capitán argentino tiene una molestia en la pierna izquierda debido a una vieja cicatriz no curada en el isquiotibial, cuestión que le genera una molestia que semanas atrás lo dejó también afuera de la cancha ante el partido del seleccionado argentino ante Bolivia por las Eliminatorias del Mundial.