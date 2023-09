escuchar

El candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, se mostró a favor del cierre de medios de gestión pública en el caso de que el libertario Javier Milei gane las elecciones presidenciales. “Mi mamá dice que en Paka Paka bajan tendencias ideológicas”, argumentó sobre uan posible venta del canal infantil público.

Los dichos del legislador porteño fueron viralizados en X (ex Twitter) desde una entrevista en video de IP Noticias, originaron la respuesta de funcionarios oficialistas.

Consultado sobre si con la lógica de achicar el Estado de Milei, consideraba conveniente cerrar la TV Pública, Marra dijo que sería “una buena alternativa de financiamiento para bajar la pobreza en la Argentina”.

Sobre el edificio ubicado en Figueroa Alcorta y Tagle, en el barrio porteño de Palermo, Marra explicó: “Si vendés un medio público, te entra plata. ¿No viste lo que es el edificio ese? Está re bien ubicado ATC ¿Sabés lo que vale hacer una torre ahí? Me imagino una torre de 100 metros. Sería un re negocio”.

Marra también se mostró dispuesto a cerrar e incluso vender el canal infantil público. “¿PakaPaka es el dibujito animado que bajan ideología? ¿Ah, es un canal Paka Paka? ¿Y bajan ideología establecida sobre historia? Yo no sé porque no tengo hijos, pero me dijo mi mamá, que es profesora de Historia, que bajan ideología”, aseguró.

Luego dijo que ese canal sería cerrado por un gobierno de LLA y sumó: “O lo venderíamos. Si es rentable alguien lo va a pagar”.

La respuesta del oficialismo

En tanto, varios sectores oficialistas criticaron a Marra por sus dichos. “Repudiamos las declaraciones de Ramiro Marra, que demuestran un desconocimiento total sobre el rol de los medios públicos para la democracia, pero también de cómo abordar otros derechos centrales como la educación o la salud pública”, difundió en un comunicado la comisión interna de los trabajadores de la TV Pública que están nucleados en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

Sipreba reafirmó que debe haber “más y mejores medios públicos para fortalecer nuestra democracia, también frente a los negacionistas que pretenden cerrarlos y promueven odio y violencia”.

En tanto, Cielo Salviolo, directora de PakaPaka, aseguró en declaraciones a Radio Universidad de La Plata que los dichos de Marra se basan en el “desconocimiento” que tiene acerca del canal, que lleva 13 años en el aire.

“[En Paka Paka] Crece en audiencia y vínculo con las infancias, recibe premios y es un hito en televisión infantil en América Latina”, dijo Salviolo.

La legisladora porteña de Unión por la Patria (UxP) María Bielli apuntó al negocio inmobiliario al que apunta LLA y que si gana en la Ciudad, “va a ser muy funcional al macrismo”.

“Si avanza la cantidad de legisladores de LLA, probablemente consigan los votos que el PRO perdió en 2019 que les permitan venden tierras públicas. Marra va a ser muy funcional al macrismo: apuesta a su mismo modelo de ciudad”, indicó en declaraciones a la radio AM 750.

