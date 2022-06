“No se los encuentra”: el llamativo dato de María Laura Santillán sobre la tripulación del avión retenido

Este miércoles, en el pase de LN+ que cada día realizan María Laura Santillán y Luis Novaresio, la conductora de +Noticias dio una llamativa información acerca de los tripulantes que llegaron a Ezeiza el lunes pasado en el Boeing 747 venezolano que actualmente se encuentra retenido en ese aeropuerto y bajo investigación judicial. La periodista aseguró que, al buscar datos sobre la tripulación de esa aeronave, se sorprendió con lo que ella llamó una “curiosidad”. “Es que (los tripulantes) no están en las redes sociales, no se los puede encontrar”; aseveró.

En el pase habitual en LN+ entre Santillán y Novaresio, ambos conductores analizaban el caso del avión de carga de la empresa venezolana Emtrasur que llegó a Buenos Aires la semana pasada con una tripulación conformada por cinco iraníes y catorce venezolanos, que en este momento se encuentran retenidos en un hotel porteño y tienen prohibido salir del país.

El llamativo dato de María Laura Santillán sobre los tripulantes del avión retenido en Ezeiza

En el contexto de la última noticia en este tema, que llegó este miércoles al mediodía y que señalaba que el juez Federico Villena ordenó la inspección a fondo del avión, que continuara retenido allí, ambos periodistas analizaban lo sucedido con la nave y sus ocupantes.

Fue entonces cuando Santillán le adelantó a su colega la información que tenía sobre los tripulantes del avión. “Luis, me interesa que sepas que estamos siguiendo a algunos tripulantes, los nombres, la historia de los tripulantes”, dijo la conductora y de +Noticias, y luego dio el dato sorprendente: “Y sobre todo, la curiosidad que también vamos a desarrollar, que es que no están en las redes sociales los tripulantes venezolanos. No se los puede encontrar”.

Inmediatamente después, Santillán añadió: “Esto pasa muchas veces con los espías o con los delincuentes, cómo no se los encuentra”.

Vista del Boeing 747-300 registrado con el número YV3531 de la aerolínea venezolana Emtrasur Cargo en el aeropuerto internacional de Córdoba, Argentina, el 6 de junio de 2022, luego de despegar hacia Buenos Aires. El avión transportaba componentes para automotrices y tenía14 tripulantes venezolanos y cinco iraníes, se encuentra retenido en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza Sebastián Borsero - AFP

“Hay uno que está, que ha sido encontrado, del que habló hace un ratito Juan Guadó, del que también vamos a hablar y a aportar información”, expresó Santillán en referencia a Cornelio Trujillo Candor, un tripulante venezolano a quien el líder opositor al régimen de Nicolás Maduro señaló como un hombre sospechado de formar parte del intento de golpe de Estado contra el gobierno de Venezuela llevado adelante por el chavismo en noviembre de 1992.

Lo cierto es que la información sobre la tripulación venezolana del avión aportada por la conductora de +Noticias es una revelación importante dentro de un suceso que ocupa las primeras planas de los medios periodísticos argentinos desde el pasado fin de semana y mantiene aún muchas incógnitas.

Mientras que el avión se encuentra retenido en Ezeiza, la tripulación -iraníes y venezolanos- está hospedada en el Hotel Plaza Central Canning, donde en la madrugada del martes sus habitaciones fueron allanadas por la Justicia, en un procedimiento que llamó la atención e interrumpió el descanso de los demás huéspedes del lugar.

El juez Federico Villena, que investiga a los tripulantes del Boeing 747 y también al avión de Emtrasur, secuestró en el hotel de los iraníes 18 teléfonos celulares y siete tablets, que ahora son peritados por personal de la Policía de la Ciudad.