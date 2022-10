“No se ve un horizonte donde la crisis pueda terminar”, y otras frases de Jorge Fernández Díaz, en LN+

escuchar

El periodista y escritor Jorge Fernández Díaz participó esta noche de una entrevista con José Del Rio, en LN+, en la que analizó la coyuntura política del país y sostuvo que “no se ve un horizonte donde la crisis pueda terminar”.

El analista habló sobre la grieta como un invento del kirchnerismo, y sostuvo que a la vez puede ser unificadora. “El creador de la grieta es el kirchnerismo. Dividir a la sociedad en dos partes es el disco rígido del kirchnerismo, no es una estrategia”, planteó.

Consultado sobre la posibilidad de que Gerardo Morales quiera negociar con el oficialismo, Fernández Díaz fue categórico: “Que Dios lo ayude”. Según planteó, no es posible un acuerdo porque el kirchnerismo no está dispuesto a hacerlo. “El núcleo duro no quiere”, dijo.

También, se refirió al plan inicial del Gobierno, que se vio condicionado por una mala gestión económica y por la irrupción de la pandemia. “El plan era agarrar la economía, ‘nosotros que sabemos tanto, lo arreglamos en dos patadas’, creían. Ellos querían arrasar en las urnas y después ir contra los periodistas y contra los jueces. Hacer una reforma constitucional y quedarse para siempre. Ese era le plan del kirchnerismo expreso, el tema es que les fue mal y por eso estamos discutiendo ahora otra cosa”, opinó.

“Un grupo no menor de ciudadanos queremos una república con dos o tres partidos políticos que representen distintas cosas, como sucede en cualquier democracia moderna, pero que haya un acuerdo. No quiero voltear a la Corte, no quiero meter jueces en los servicios de Justicia, queremos un acuerdo base que no se toque”, planteó. Y agregó: “Se probó también que sin una épica republicana no se puede gobernar, se puede llegar al poder por los defectos de los demás, pero se necesita dar una batalla cultural respecto a esto”.

Una vez más, cuestionó con dureza al kirchnerismo y lo definió como “un proyecto de partido único que impone a los demás”.

Su crítica a la película Argentina, 1985

El escritor hizo mención a la reciente película argentina sobre el Juicio a las Juntas que es protagonizada por Ricardo Darín, y planteó que se omiten algunos datos históricos respecto al papel del peronismo durante este proceso. “Se negó todo el tiempo. Y aparece el peronismo como parte festiva del juicio cuando no lo fue”, dijo.

En esta línea, sostuvo que los radicales “se dejan robar la causa de los derechos humanos”. Y agregó: “El radicalismo lo olvidó y se los dejó al kirchnerismo sin dar una batalla cultural por recuperarlos, cuando hizo algo importantísimo. Me parece increíble que se haya esperado la película para rescatar esto”.

Y agregó: “En la Argentina existe una política de adoctrinamiento, en las escuelas, en los medios de comunicación propios, que ellos son los campeones de los derechos humanos, que no hubo nadie antes que ellos, que la izquierda peronista revolucionaria eran chicos democráticos cuando sabemos que es una mentira flagrante”.

“Las mujeres más solas del mundo”

Jorge Fernández Díaz presentó una nueva edición de Las mujeres más solas del mundo, por Editorial Planeta. Y dijo: “Le agregué siete u ocho textos, considero que soy un escritor de novelas y de libros, pero también soy un escritor de diarios. Está contada la batalla de Belgrano como si fuese una novela épica, los vínculos de madres e hijas, los amores. Son experimentos que he hecho a lo largo de estos años en LA NACION”.

