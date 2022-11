Novaresio cruzó a Marina Calabró por su mirada positiva frente a la selección argentina: “Con fe no se meten goles”

escuchar

La histórica derrota de la selección argentina frente a Arabia Saudita en su primer partido del Mundial de Qatar 2022 dividió las aguas entre los periodistas de LN+ que realizaban el pase de sus programas. Por un lado, Luis Novaresio lideró el grupo de los críticos con el equipo capitaneado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni, cuestionándolo en duros términos, mientras que Marina Calabró estuvo firme del lado de los optimistas.

“San Bilardo ilumínanos por favor. No me acusen por tener fe, hay que mantener viva la esperanza”, empezó Calabró, apenas terminó el encuentro. “Con la fe no se meten goles”, replicó Novaresio, quien conduce el programa Buen día Nación. “Pero tenemos vida, estamos con posibilidades matemáticas. Yo creo que hay esperanza y ustedes son derrotistas”, lanzó Calabró que con Luis Majul y Débora Plager hacen el noticiero 8.30 AM por la pantalla de LN+.

Luis Novaresio cruzó a Marina Calabró por tener esperanza de pasar a octavos en el Mundial

“Quiero decir dos cosas, no sé nada de fútbol, pero viene la selección y me interesa como buen futbolero: primero, basta de VAR porque le termina sacando la pasión al fútbol. Y segundo: ¿El equipo no entró a la cancha en el segundo tiempo?”, ironizó Novaresio.

Y es que, la selección lidearada por Lionel Messi pareció aturdida, dejó atrás un invicto de 36 partidos y sumó más dudas que certezas de cara al próximo partido con México del sábado 26. El batacazo sucedió muy rápido: en apenas cinco minutos, una selección menor como la de Arabia Saudita lapidó las ilusiones argentinas y, con solo dos tiros al arco, dio vuelta el resultado y se impuso por 2 a 1. Los esfuerzos del equipo nacional por empatar el encuentro fueron en vano.

Argentina perdió en su debut contra Arabia Saudita (Foto Twitter @Argentina)

Después del partido, Messi analizó lo que pasó en el debut de la Copa del Mundo en Qatar. “No hay excusas”, dijo el diez, que anotó el primer y único gol con un penal, agregó: “Habrá que demostrar que somos un grupo de verdad”.

Argentina-Arabia Saudita: el debate en LN+

En ese contexto, se sumó a la discusión el legendario periodista de policiales del diario LA NACION, Gustavo Carabajal, y no se guardó nada: “Son unos burros, no pueden perder con Arabia Saudita; el técnico se equivocó, no podés jugar a los pelotazos contra un equipo que juega al off side. Y basta de buscar excusas con el VAR porque es para todos… Estos jugadores no tienen sangre. Es un equipo desangelado. ¿No viste la actitud que tenían? No es que no tenga fe, seamos realistas”, fue el contundente análisis de Carabajal.

Herve Renard director técnico de la selección de Arabia Saudita en el partido contra Argentina Robert Michael - dpa

Y remarcó: “No tienen actitud, no tienen sangre, no tienen corazón, no van al frente. Estos jugadores ganan millones de dólares, pero son jugadores de medio pelo que no son titulares en los mejores equipos de Europa”.

“Y si hoy la Argentina ganaba o empataba, ¿dirías lo mismo?”, quiso saber Calabró, a esta altura más solitaria que nunca con su posición optimista. “Si ganaba no, pero si empataba sí; hay que ser realista. El error fue creerse que el equipo iba a Qatar para ser campeón”, finalizó Carabal.

LA NACION