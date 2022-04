¿Nuevo IFE? Luis Novaresio bautizó con ironía al inminente anuncio del Gobierno

Luis Novaresio bautizó al inminente anuncio económico del Gobierno con un nombre simpático. “Ifecito”, le puso el conductor de Buen día Nación (LN+), y reiteró el concepto en el pase de este lunes con María Laura Santillán.

“Buen día a la mejor, María Laura Santillán, ¿cómo estás?”, saludó el periodista a su colega y le advirtió que le dejaba “un día caliente” con un anuncio importante de la cartera que dirige Martín Guzmán. “Lo hemos bautizado el ‘ifecito’. A las 6 de la tarde, horario de Alberto, se anunciaría una ayuda de un IFE más acotado”, explicó.

“Sí, así es, tiene Pablo Fernández Blanco toda la información. Nosotros hoy les vamos a mostrar todos los impuestos que pagamos”, adelantó Santillán y describió el informe: “Algunos son más importantes que otros, pero van a ver impuestos importantes, impuestos curiosos, tasas, contribuciones. No sabés todo lo que pagamos y no sabemos”, remarcó.

Novaresio se mostró interesado en el tema y le dijo a la conductora de +Noticias que había un súperexperto en la materia. “Ahí lo vi, le spoileo el programa”, bromeó. “Dale, no, contalo que esta parte la conducimos juntos”, le contestó su colega. “A Iván Sasovsky me encantaría preguntarle cuándo es el día de la liberación. Creo que es para julio o agosto. Cuándo es que terminamos de trabajar para impuestos de nuestro país”, consultó el rosarino y le dio paso al programa de Santillán.

En el arranque, la conductora le pidió a Rubén Rabanal que haga un resumen sobre el inminente anuncio. “El Gobierno lo que está a punto de anunciar, y es en lo que trabajó Martín Guzmán durante todo el fin de semana, que se fue a Chapadmalal y tuvo visitas de parte de su equipo mientras estaba allí, es una suerte de ayuda de asistencia más chica, más acotada. Por eso es que le estamos diciendo ‘ifecito’, porque obviamente el Gobierno no tiene cuerda para emitir una ayuda como fue la del IFE durante el momento más duro de la cuarentena”, explicó el periodista.

Pablo Fernández Blanco dio detalles sobre el anuncio del Gobierno

Y señaló que se trata de una ayuda destinada específicamente a quienes tuvieron más impacto inflacionario. “Ahí vas a tener monotributistas de las categorías más bajas, alguien se ilusiona con que pueda haber algún beneficio colateral para los más abandonados de esta tierra tributaria, que son los autónomos, que no tuvieron prácticamente ninguna asistencia durante toda la pandemia, y específicamente una asistencia mucho más chica, insisto, con un padrón mucho más chico, para los que no tienen ningún ingreso”, indicó.

De dónde sale el dinero para el nuevo IFE (Foto: Captura de video)

Desde la redacción de LA NACION, Pablo Fernández Blanco ratificó que el anuncio se iba a dar esta tarde y que luego del mismo el ministro Guzmán partiría a Washington. “Son tan importantes los anuncios que trataron de ponerlos justamente en esta fecha”, aseguró el periodista y explicó que el dinero para solventar esta nueva ayuda saldrá principalmente del campo, la minería y el petróleo. “Esto tiene que quedar claro, no es a todos los sectores de la economía”, remarcó.

“La recibirían primero los que hoy no están empleados, es decir los herederos del IFE, aunque el Gobierno no quiere llamarlos con ese nombre. Y los monotributistas de escalas más bajas, que son los más desguarnecidos frente a la inflación”, sostuvo Fernández Blanco y aclaró que “si es un impuesto, tiene que pasar por el Congreso. Si esto va al Congreso, no pasa”.

También informó que para que sean retenciones, hoy el Gobierno no tiene la facultad porque el año pasado no se aprobó el presupuesto 2022. “No puede tocar retenciones. Puede hacerlo vía decreto pero sería cuestionable. El Gobierno es muy probable que tenga que ir al Congreso y ahí estamos frente a una disputa política importante”, indicó.